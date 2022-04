Kreuzlingen Orchester versprüht Lebensfreude Das Jugendblasorchester Thurgau trat am Samstagabend im gutbesuchten Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen auf. JBO-Präsident Fredy Sonderegger gab an diesem Abend seinen Rücktritt bekannt.

Nach einer Lagerwoche zeigen die Musikerinnen und Musiker des Jugendblasorchesters Thurgau im Dreispitz ihr Können. Bild: Ralph Ribi

Nach einer intensiven Woche des Übens im Lager in Wildhaus präsentierte das Jugendblasorchester (JBO) Thurgau, was es erarbeitet hatte. 55 Teilnehmende mit einer Altersdifferenz von 20 Jahren von den jüngsten zu den ältesten Musikerinnen und Musikern studierten das Konzertprogramm «America First … then through the wall!» ein.

Posaunistin Gianna Lang, die den Samstagabend im Kreuzlinger Dreispitz moderierte, erklärte, Dirigent Laurent Zufferey habe das Programm bereits 2020 vorbereitet, als Donald Trump noch US-Präsident war und die Idee einer Mauer zur Abschottung nach Mexico hin hatte.

Bläser mussten zu den Perkussionisten wechseln

Im ersten Konzertteil spielte das JBO drei Stücke der US-amerikanischen, zeitgenössischen Komponisten Stephen Melillo mit «Godspeed!», Roger Cichy und John Mackey. Dass die Vereinigten Staaten ein Vielvölkerstaat sind, spiegelte sich in der Musik wieder. Die Einflüsse der jüdischen Klezmermusik waren in Roger Cichys «Geometric Dances» nicht zu überhören.

Bei John Mackeys «Symphonic Suite» mussten einige Bläser zu den Perkussionisten wechseln, um den Klang des Schlagens, Klopfens, Klirren und Tropfens einer Giesserei wiederzugeben.

Die mexikanischen Stücke waren impulsiv und liessen das Publikum die Lebensfreude an einer Fiesta richtiggehend spüren. Für das Orchester bedeuteten die rhythmischen und intensiven Stücke harte Arbeit. Adrian Popp trat als Solist am Marimba auf. Seine Leistung beeindruckte das Publikum im gutbesuchten Saal.

Der Präsident tritt zurück

JBO-Präsident Fredy Sonderegger gab an diesem Abend seinen Rücktritt bekannt. Nach sechs Jahren gebe er sein Amt im nächsten Jahr an Selina Lang ab, die im Orchester Waldhorn spielt. Dem Ressort Musik wolle er aber weiterhin treu bleiben. Dirigent Zufferey lobte seine Musiker, dass er mit ihnen ein unglaublich gutes Orchester habe und eine tolle Lagerwoche erlebt hatte: «Das ist ein Spitzenorchester, das ein ganz schwieriges Programm gespielt hat.»