Kreuzlingen Neuer Rasen, längere Tribüne, helleres Flutlicht: Der Kreuzlinger Fussballplatz Döbeli wird aufgepeppt Derzeit saniert die Stadt Kreuzlingen das Hauptspielfeld auf dem Döbeliplatz. Nebst dem Einbau einer strapazierfähigen Rasenfläche verlängert sie die bestehende Tribüne und der Sportplatz wird mit Leuchten der neuesten LED-Generation ausgestattet.

Eine Fräse trägt den bestehenden Rasen ab. Bild: PD

(red) Anfang Juli 2021 nahmen die Mitglieder des AS Calcio Kreuzlingen den neuen Sportrasenplatz (Naturrasen) in Betrieb. Bereits zwei Wochen später startete die Sanierung des bestehenden Hauptspielfeldes, womit die letzte Etappe des Projekts «Sanierung Sportplatz im Döbeli» in Angriff genommen werden konnte, wie es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen heisst. Spiele das Wetter mit, können die Fussballerinnen und Fussballer den Hauptplatz ab Frühjahr 2022 nutzen.

Reduzierte Lichtverschmutzung und weniger Energie

Insgesamt investiert die Stadt Kreuzlingen für beide Plätze und Infrastruktur 2,6 Millionen Franken, «wobei die Arbeiten ausschliesslich von Thurgauer Handwerksbetrieben ausgeführt werden», betont Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter im Departement Gesellschaft. Das Gesamtprojekt sei umfangreich und beinhalte den Neubau des Sportrasenplatzes, die Sanierung des Hauptspielfeldes, die Erweiterung der bestehenden Tribüne, Ent- und Bewässerungsleitungen sowie neue Leuchten. Letztere seien mit LED ausgestattet, was die Lichtverschmutzung und den Energieverbrauch um mindestens 60 Prozent reduziere.

Ökologische Ausgleichsfläche

Während der Wintermonate entsteht westlich des Hauptplatzes eine 1800 Quadratmeter grosse ökologische Ausgleichsfläche, um die bestehenden Gewässer (Bäche) und wechselfeuchte Gebiete zu vergrössern und dadurch besser zu vernetzen. Beim Projekt «Sanierung Sportplatz im Döbeli» gehe es also nicht allein darum, den Fussballerinnen und Fussballern eine moderne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ruedi Wolfender erklärt:

Ruedi Wolfender

Abteilungsleiter Gesellschaft

Stadtverwaltung Kreuzlingen Bild: Andrea Stalder

«In der Planung mitberücksichtigt haben wir auch den Umgebungs-, Natur- und Klimaschutz.»

Auch die automatische Bewässerung des Rasens soll den Wasserverbrauch reduzieren. Und: Im nördlichen Teil des neuen Sportrasenplatzes befindet sich ein sogenannter Bolzplatz, der für jedermann zugänglich ist. Übrigens erfolge die Baustellenzufahrt während der gesamten Bauzeit auf der Erschliessungsstrasse des Döbeli-Parkplatzes Richtung Norden. Somit werde der Radverkehr auf dem Bodenseeradweg nur wenig tangiert.