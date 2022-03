Die Fachstelle Alter hilft Ihnen unter anderem bei folgenden Herausforderungen:

Sie sind mit Arbeit, Familie oder Pflege der Angehörigen über die Massen gefordert und fragen sich, wie sich das alles unter einen Hut bringen lässt. Sie wünschen sich Freiräume.

Sie überlegen, welche Wohnform für Sie selber oder Ihre Angehörigen künftig zweckmässig ist.

Sie stehen vor der Aufgabe, eine andere Wohnform für sich oder Ihre Angehörigen zu wählen und haben Fragen zur Finanzierung.

Sie suchen eine Vertrauensperson, die professionell und vertraulich mit Ihren Anliegen umgeht.

Als Angehörige oder Angehöriger planen Sie Ihre Ferien und fragen sich, wie die Pflege Ihrer Angehörigen während Ihrer Abwesenheit gewährleistet werden kann.

Die Fachstelle Alter ist aktuell jeweils am Dienstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr und am Mittwochvormittag von 9 bis 12 Uhr besetzt. Das Büro «Rat & Tat» befindet sich im Begegnungszentrum Trösch an der Hauptstrasse 42 in Kreuzlingen. Es ist unter Telefon 071 677 65 51 oder per Mail an ratundtat@kreuzlingen.ch erreichbar. Einzige Bedingung, um das Angebot nutzen zu können, ist, dass man in Kreuzlingen wohnhaft ist. (red)