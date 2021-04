Kreuzlingen Letztes Jahr abgesagt - dieses Jahr Unsicherheiten: So wollen die Organisatoren das kantonale Pfaditreffen durchführen Vom 4. bis 5. September ist es soweit: Die Vorbereitungen für das kantonale Treffen der Pfadi Thurgau im Seeburgpark Kreuzlingen laufen auf Hochtouren. Nina Roth und Samuel Wolfender, zwei Mitglieder des Organisationskomitees, geben Auskunft über den aktuellen Lauf der Dinge.

Samuel Wolfender ist Präsident im OK des kantonalen Pfaditreffens, dass im Seeburgpark Kreuzlingen stattfinden wird. Bild: Reto Martin

Im Seeburgpark Kreuzlingen lässt sich das Leben geniessen. Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben, Jugendliche nutzen die Wiesen um Sport zu machen und auch Abends tanken Spaziergänger hier die letzten Sonnenstrahlen. Am 4. und 5. September soll hier das alljährliche kantonale Pfaditreffen, kurz «KaTre», stattfinden. Sofern Corona dies erlaubt. Denn von den Einschränkungen, die das Virus der Schweiz auferlegte, sind auch die Jugendvereine nicht verschont geblieben.

Die Pfadi Kreuzlingen, welche in die Abteilungen Seemöve und Seevogel unterteilt ist, bot dennoch kurzweilige Aktivitäten für zu Hause an.

Das kantonale Pfaditreffen musste hingegen komplett abgesagt werden. Ein harter Schlag für die verantwortlichen Abteilungen aus Bürglen und Müllheim-Wigoltingen, die den Anlass mit Unterstützung der Pfadi Thurgau gerne durchgeführt hätten.

Der Höhepunkt des Pfadi Jahres

An dem Treffen kommen normalerweise bis zu 1000 Teilnehmende und Leitende zusammen. Die lokalen Abteilungen, nach Alter unterteilte Pfadi Gruppen der verschiedenen Gemeinden und Regionen des Thurgaus, messen an der zweitägigen Veranstaltung ihr Pfadiwissen im Wettkampf miteinander. Mit der Siegerehrung endet der Anlass für alle Teilnehmenden. Für die Organisatoren und Teilnehmer der Veranstaltung bildet das «KaTre» den Höhepunkt eines jeden Pfadi Jahres.

Nina Roth ist Verantwortliche des Ressort Kommunikation. Bild: Reto Martin

«Es war schon ein Stich ins Herz, als wir das Pfaditreffen letztes Jahr absagen mussten»

Sagt Nina Roth, Verantwortliche für Kommunikation des diesjährigen «KaTre». Ihre Abteilung Feuerpfeil aus Müllheim-Wigoltingen hatte schon im vergangenen Jahr, zusammen mit der Pfadiabteilung aus Bürglen, die Planung für die Veranstaltung übernommen. Für die Vorbereitungen des «KaTre »2021 schlossen sich die Kreuzlinger Pfadis Seemöve und Sturmvogel, sowie die Abteilung aus Müllheim-Wigoltingen zusammen. Sie sei aber froh über die Chance, dieses Jahr nochmals mitplanen zu dürfen.

«Pfadi isch, wenn's trotzdem funktioniert», gibt OK-Präsident Samuel Wolfender ein Motto der Pfadi wieder. Mit Blick auf die vergangenen Monate sagt er, es sei nicht einfach einen so grossen Anlass zu planen. «Wegen Corona machen wir alle Besprechungen per Videoanruf, manche OK-Mitglieder habe ich seit Beginn der Planung noch nicht in Echt gesehen», merkt Wolfender an. Die Motivation der Leitenden sei dennoch vorhanden und das Ziel bleibt «das etwas stattfindet».

Mit Hilfe eines Ampelsystems hat das Organisationsteam festgelegt, mit welchen Schritten die Durchführung des kantonalen Treffens gewährleistet werden kann. Dank der Unterstützung von Gemeinden und der Pfadi Thurgau stehen die Chancen des diesjährigen Pfaditreffens gut.

Während noch unklar ist, ob der Anlass stattfinden kann, werden weiterhin die Programme ausgefeilt, Sponsoren an Land gezogen und das Schutzkonzept angepasst. Im Juni wird dann von den Organisatoren informiert, ob das KaTre 2021 wie geplant durchgeführt wird.