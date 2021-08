Kreuzlingen Kreuzlingen soll Velo fahren: Wer in die Pedale tritt kann auch Preise gewinnen Kreuzlingen beteiligt sich zum zweiten Mal am Veloförderprojekt Cyclomania. Um den nachhaltigen Verkehr zu unterstützen, locken die Sponsoren mit Preisen, darunter auch ein Velo der Tour de Suisse Rad AG.

Organisatoren und Sponsoren stehen vor dem Gebäude der Tour de Suisse Rad AG. Bild: Johanna Lichtensteiger

Etwas für die Gesundheit tun, die Umwelt schonen und Preise gewinnen: damit wirbt das Veloförderprojekt Cyclomania von Pro Velo Schweiz. Kreuzlingen ist auch in diesem Jahr unter den 16 teilnehmenden Gemeinden. Indem sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer die App Cyclomania auf ihr Mobiltelefon laden, können sie Strecken, die zu Fuss oder mit dem Velo zurückgelegt werden, aufzeichnen.

Dieses Aufzeichnen, auch Tracking genannt, funktioniert automatisch. Für alle 500 Meter rechnet die App den Teilnehmenden Punkte zu, welche etappenweise zu Preisen führen. Die einzige Bedingung ist, dass die Strecken jeweils in Kreuzlingen starten oder enden. Der Wettbewerb läuft während des ganzen Monats September.

Die Preise

«Wir sind besonders erfreut über das Interesse der lokalen Sponsoren, welche sich an den Preisen beteiligen», sagt Martina Eggenberger, Leiterin des Kreuzlinger Stadtmarketings. Unter den lokalen Unterstützern ist etwa Thurgau Tourismus, sie arbeiten heute schon Hand in Hand mit Velofahrerinnen und Velofahrern zusammen.

Der Veloweg rund um den Bodensee sei sehr beliebt und sie wollen die nachhaltige Mobilität fördern, sagt Nicole Essinger, Produktmanagerin Thurgau Tourismus, «unsere Veloglocke soll zum Gespräch verleiten und etwas Kleines zum Mitnehmen sein.» Auch das Velogeschäft Velo Rüegger AG möchte einen Beitrag leisten und zeitgleich die Sicherheit fördern. Sie gewähren Rabatte auf Velohelme. Die Buchhandlung und Papeterie Bodan AG in Kreuzlingen ist zum zweiten Mal beteiligt, bei ihnen können Gutscheine von 15 Prozent gewonnen werden.

Der Hauptsponsor Tour de Suisse stiftet ein «Speed Road»-Velo im Wert von 1699 Franken. «Um an der Hauptverlosung teilzunehmen, reicht es die App herunterzuladen und die E-Mail-Adresse anzugeben», sagt Reto Meyer, Geschäftsleiter bei Tour de Suisse Rad AG.

Der Hauptpreis ist ein Tour de Suisse «Speed Road» Velo im Wert von 1699 Franken. Bild: Johanna Lichtensteiger

Zieldestination: Nachhaltige Mobilität

Thomas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen, sagt: «Bei einer Umfrage nach dem letztjährigen Projekt, teilten uns 40 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit, sie seien anschliessend häufiger mit dem Velo unterwegs gewesen.» Für die Stadt sei dieses Projekt ein Mosaikstein, das zur Förderung der nachhaltigen Mobilität und zum Klimaziel beitragen soll.

«Cyclomania soll dazu anregen, die eigene Mobilität zu überdenken», sagt Martina Eggenberger. Die Stadt Kreuzlingen wird die anonymisierten Daten der Tracking-App erhalten und darauf basierend, das Mobilitätsverhalten analysieren. Dies helfe, zukünftige Projekte zu planen. So auch ein Veloprojekt für den Frühling 2022, das der Stadtpräsident in Aussicht stellt. In Kreuzlingen und umliegenden Gemeinden sollen Veloverleihe erbaut werden. Die Velos können mit einer App ausgeliehen werden und beim nächsten Verleih wieder abgegeben werden. Auch dieses Projekt entsteht in Kooperation mit der Tour de Suisse Rad AG.

Die 214 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des letzten Cyclomania-Events in Kreuzlingen sammelten 11 259 Kilometer. Das Trackingsystem war allerdings noch nicht optimal und wurde für dieses Jahr verbessert. Martina Eggenberger sagt: «Im vergangenen Jahr landete Kreuzlingen auf dem vierten Platz, die Prozente wurden auf Einwohner umgerechnet. Man kann irgendwann im September einsteigen und mithelfen auf Platz eins zu kommen. Und natürlich, Preise gewinnen.»