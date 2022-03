Kreuzlingen Kreuzlingen gewährt den Wirten auch in diesem Jahr mehr Platz in den Gartenwirtschaften Die Stadt Kreuzlingen bietet den Gastronomen auch in dieser Saison die Möglichkeit, die Fläche des öffentlichen Raums ausgedehnter zu nutzen, um ihrer Kundschaft sonnige Plätze im Freien anbieten zu können.

Eine Gartenwirtschaft auf dem Boulevard. Bild: 26.5.2020

(red) Dank der Lockerungen der Coronamassnahmen haben die Kreuzlinger Gastronomen ihre Türen ohne Zertifikatspflicht geöffnet. Die Stadt Kreuzlingen möchte die Betriebe auch in diesem Jahr unterstützen, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie sollen weiterhin die Möglichkeit erhalten, die Fläche des öffentlichen Raums ausgedehnter zu nutzen, als es gemäss Baubewilligung zulässig ist.

Das Vorgehen sei einfach: Die Gastronomen informieren die Bauverwaltung in Form eines Plans über die neue Nutzfläche. Eine gesonderte Bewilligung wird nicht ausgestellt. In der erweiterten Fläche ist eine Bewirtung von 10 bis maximal 22 Uhr vorgesehen. Die Sehbehinderten-Führung auf dem Boulevard muss frei bleiben und der Zugang zu allfällig betroffenen Anlagen der Energie- und Wasserversorgung muss gewährleistet sein. Schliesslich darf die Ausweitung in den Gastronomiebetrieben stadtweit zu keiner Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs führen.

Ebenfalls wird auf die Erhebung der Gebühren für die Benutzung des öffentlichen Grundes erneut verzichtet. Die Regelung gilt für das Jahr 2022.