Kreuzlingen Klimagerechtigkeit als Thema für die Fastenzeit: Evangelische Kirchgemeinde bindet in ihre Veranstaltungen Menschen aus aller Welt mit ein Die evangelische Kirchgemeinde in Kreuzlingen begeht die Passionszeit mit einer Weltreise. Im Rahmen der Veranstaltungen wirken unter anderem eine Frau aus Guatemala, ein Mann aus den USA und Jugendliche aus Tschechien mit.

Die Diakonin Andrea Bevelaqua, Pfarrer Damian Brot, Mesmer Marcel Mathis, Pfarrer Stefan Hochstrasser und Mesmer Paul Stadelmann mit der gestrickten Welt. Bild: Judith Schuck

Die vielen Veranstaltungen während der Fastenzeit seien eher unbewusst entstanden, sagt Damian Brot, Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen. Es gibt aber dennoch einen roten Faden, der sich vom Aschermittwoch bis zum Ostersonntag durch Gottesdienste und Aktionen zieht: weltweite Kirche.

Vier Frauen aus dem Dekorationsteam haben unter der Leitung von Eva Kübel dazu ein wahres Meisterwerk gestrickt, eine Weltkugel. Dadurch, dass es sich in diesem Falle um eine zweidimensionale Erde handele, könnten nicht alle Kontinente darauf abgebildet sein, sagt Pfarrer Stefan Hochstrasser.

«Die Idee war, dass Israel im Zentrum liegt, da Jesus in Jerusalem war.»

Stefan Hochstrasser, Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen. Bild: Inka Grabowsky

Hinter dem Strickwerk steckt nicht nur viel Fleiss und Können, sondern der Gedanke, dass gerade was die Klimagerechtigkeit betrifft, wir alle miteinander verwoben sind. Diese Krise betrifft alle Länder.

Die Ökumenische Kampagne 2022 nimmt das Thema der Klimaveränderung in diesem Jahr erneut auf. Der Fokus soll hier vor allem auf die verheerendsten Folgen für die Ärmsten gelegt werden.

Es geht um Gerechtigkeit und Solidarität

Unter dem Motto «In 40 Tagen um die Welt» eröffnet dieser Kampagnenzyklus am Sonntag, 6. März, in der evangelischen Stadtkirche. Der Wandteppich wandert dabei je nach Gottesdienst zwischen Stadtkirche und Kirche Kurzrickenbach hin und her.

Je nach Thema sollen Menschen aus den jeweiligen Ländern eingebunden werden. Hier habe die Coronazeit geholfen, dass der Umgang mit Medien im Gottesdienst ausgebaut wurde, sagt Damian Brot. «In diesen 40 Fastentagen geht es bei uns nicht nur ums Klima, sondern allgemein um Gerechtigkeit und Solidarität», ergänzt Stefan Hochstrasser.

Am Sonntag, 27. März, spricht beispielsweise unter dem Titel «Lateinamerika» eine junge Maya-Frau aus Guatemala über «Frau-Sein». Ihre Darstellungen werden in einem Film gezeigt werden. Bei Nordamerika kommt ein Gefängnisinsasse aus North Carolina zu Wort, der es geschafft hat, während seiner Gefangenschaft, einen Master zu absolvieren. Pfarrer Damian Brot sagt:

«Hier geht es um Gerechtigkeit und Bildungsarbeit im Gefängnis.»

Damian Brot, Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen. Bild: Michel Canonica

Die Idee, diese Passionszeit in kleinen Weltreisen zu begehen, «ist uns erst durch die gestrickte Decke gekommen. Wir sind sozusagen von der Deko zum Thema gelangt». Weitere Schwerpunkte sind Pazifik, Asien, Naher Osten, Antarktis und Afrika.

Tschechische Jugendliche zeigen ein Theaterstück

Jugendarbeiterin Andrea Bevelaqua arbeitet im Rahmen des Sammelprojekts «Brot für die Welt» mit Jugendlichen aus Kreuzlingen, Marburg in Deutschland sowie der tschechischen Hauptstadt Prag zusammen. Gemeinsam backen sie Brötchen, die am Samstag, 19. März, vormittags auf den Strassen von Kreuzlingen verkauft werden.

Am Sonntag, 20. März, führen die tschechischen Jugendlichen das Theaterstück «Der kleine Maulwurf» auf. Bevelaqua verrät:

«Für die Aufführung wird die Kirche in eine bunte Wiese verwandelt.»

Andrea Bevelaqua, Diakonin der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen. Bild: Kurt Peter

Es gehe bei der Geschichte um Gemeinschaftsgefühl und Zusammenarbeit. Die Leiterin der tschechischen Botschaft in Bern wird anwesend sein.

Nach dieser vierzigtägigen Weltreise und dem Wandern zwischen Bärenstrasse und Kurzrickenbach, soll der Teppich an einem schönen Plätzchen im Gemeindehaus seinen endgültigen Bestimmungsort finden.