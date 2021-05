Kreuzlingen Kleinere Behörde für straffere Abläufe und Stärkung der Volksrechte: Die Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen soll endlich eine neue Gemeindeordnung erhalten Ausserdem wird das Alterszentrum Kreuzlingen während seiner Bauphase Räume im nahe gelegenen Kirchgemeindehaus mieten. Wie es mit den Liegenschaften der Kirche langfristig weitergeht, soll eine ausserordentliche Gemeindeversammlung im September klären.

Die Zukunft des Kirchgemeindehauses an der Bärenstrasse ist noch immer offen. Bild: Nicole D'Orazio

Eine reich befrachtete Traktandenliste hat die Kirchgemeindeversammlung am 25. Mai abzuarbeiten. Präsidentin Susanne Dschulnigg ist ausserordentlich froh, dass es – dank genügend Platz in der Stadtkirche – wieder möglich sein wird, mit den Kirchbürgern in direkten Kontakt zu treten. Erfreulich gut schliesse die Jahresrechnung 2020 ab, die Auswirkungen der Pandemie seien finanziell bei den Steuererträgen noch nicht zu spüren gewesen. Bei einem Gesamtaufwand von 2,4 Millionen Franken beläuft sich der Ertragsüberschuss auf 128'000 Franken.

Mit der Revision der Gemeindeordnung möchte man ein lange währendes Thema gerne abschliessen. Anlass für die generelle Überarbeitung sei der Beschluss der Gemeindeversammlung gewesen, das «Open Place» in der Gemeindeordnung als zusätzliche Aufgabe der Kirche zu erwähnen, erklärt Dschulnigg. Die wichtigsten Änderungen seien darüber hinaus, dass die Kirchenvorstandschaft von neun auf sieben Mitglieder verkleinert wird und die Finanzkompetenzen der einzelnen Ebenen definiert werden.

Tiefere Hürden für Referenden und Initiativen

Die revidierte Gemeindeordnung folge weitgehend der Mustergemeindeordnung, welche der Kirchenrat entwickelt hat. Die Kirchenpräsidentin sagt:

Susanne Dschulnigg

Kirchenpräsidentin Bild: Donato Caspari

«Mit der vorliegenden Revision werden die Volksrechte gestärkt.»

Die Hürden für Referenden und Initiativen würden gesenkt. Es brauche weniger Unterschriften für das Zustandekommen. Wichtige Fragen werden künftig dem Volk vorgelegt. Eine Fusion mit einer anderen Kirchgemeinde könne nicht mehr an einer Kirchgemeindeversammlung beschlossen werden. Auch Kreditvorlagen ab einem Betrag von einer halben Million werden neu zwingend von den Stimmberechtigten an der Urne entschieden. Nach der Ablehnung des Projektes Kirchgemeindehaus 2019 hatte sich die Frage gestellt, wie es bei den Liegenschaften weitergehen soll. Susanne Dschulnigg und Behördenmitglied Walter Studer weisen darauf hin, dass die Kirchgemeinde nicht nur das Kirchgemeindehaus besitze, sondern ein ganzes Portfolio an Liegenschaften.

Alterszentrum mietet Räume der Kirchgemeinde

Mit der temporären Vermietung einiger Räume im Kirchgemeindehaus und im Pfarrhausanbau an das Alterszentrum übe die Kirchgemeinde quasi, in einer befristeten Zeit mit weniger Raum auszukommen. Die Pandemie habe gezeigt, dass administrative Arbeiten nicht zwingend ortsgebunden erledigt werden müssen. Klar sei aber, dass die Umsetzung der kirchlichen Aktivitäten örtlich und nah bei den Menschen bleiben müsse. Dschulnigg resümiert:

«Die erzwungene Situation eröffnete neue Möglichkeiten, die wir überdenken und in die Planung der Liegenschaften mit einbeziehen.»

Die Projektgruppe Liegenschaften erarbeite derzeit Konzepte, zuhanden einer ausserordentliche Kirchenversammlung im September.