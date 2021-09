Obwohl das Begegnungszentrum ab Januar 2022 in eine gemeinnütze Stiftung überführt werden soll, zahlt die Stadt einen Betriebskostenbeitrag in Höhe von 175'000 Franken für die Dauer von fünf Jahren. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend entschieden. Gutgeheissen hat er auch die Teilrevision des Reglements der Sozialhilfekommission.