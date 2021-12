Kreuzlingen Kantischülerinnen und -schüler erfreuen die Besucher am Weihnachtsmarkt mit Guetzli, Glühwein und Spielen Die Zweitklässler der Kantonsschule Kreuzlingen haben am Samstag zu ihrem Weihnachtsmarkt eingeladen. Die Einnahmen wollen sie an den Lerchenhof spenden.

Kanti-Schülerinnen und -Schüler verkaufen am Stand selbst gebackene Guetzli. Bild: Judith Schuck

Es ist schon Tradition, dass die Zweitklässler in der Adventszeit Spenden für einen guten Zweck sammeln. Normalerweise betreiben sie hierfür einen Stand am Kreuzlinger Adventsmarkt. Da dieser aber coronabedingt ausfiel, überlegten sich die Jugendlichen etwas anderes. Aus mehreren Vorschlägen wurde die Durchführung eines eigenen kleinen Weihnachtsmarktes gewählt. «Das ist schon ein Mehraufwand, aber dafür ist es auch schöner», findet Severin Brüllmann aus der Klasse 2Mz.

Die Marktstände organisierten sie von der Stadt, Mitschülerinnen und -schüler buken Guetzli, die sie für den Standverkauf gemeinsam in Tüten verpackten. Auf dem Campus-Gelände wurden dann am Samstagnachmittag Würstchen gebraten, Waffeln gebacken und Glühwein ausgeschenkt. Neben dem klassischen Angebot konnten Besucherinnen und Besucher auch beim Büchsenwerfen ihr Glück versuchen. In den Innenräumen fanden Bastelkurse, Leseanimationen und Guetzlibacken für Kinder statt.

Die Einnahmen gehen an einen guten Zweck

Wer ein Sprüchli aufsagte bekam ein Chlaussäckli. Bild: Judith Schuck

Ein Grossvater spendete selbstgeschnitzte Holzengel, welche zum Verkauf standen und am Flohmarkt konnten die Gäste noch ein Buch oder Spielzeug für unter den Weihnachtsbaum ergattern.

Die Einnahmen vom Weihnachtsmarkt spenden die Zweitklässler dieses Jahr an die Stiftung Lerchenhof in Homburg. In der Einrichtung werden seh- und mehrfachbehinderte Menschen betreut. «Für die Schülerinnen und Schüler ist es immer schön zu wissen, wie ihre Spenden konkret verwendet werden», sagt Klassenlehrerin Corina Tobler. In diesem Falle sollen sie der Reittherapie zu Gute kommen. Der Gewinn durch den Weihnachtsmarkt ist noch nicht ganz ausgezählt, aber die Klasse schätzt ihn auf rund 500 Franken.