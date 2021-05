Kreuzlingen «Jeden Tag dürfen wir Teil intimster Momente sein und immer ist es anders»: Vier Hebammen eröffnen ihre eigene Praxis Mana heisst die neue Praxis in Kreuzlingen, die sich zum Zentrum für Geburt und junge Familien entwickeln will. Mit ihrem Angebot möchten vier freischaffende Hebammen eine Lücke schliessen.

Angela Schönholzer, Verena Gretsch, Valérie Bélard und Livia Iannello in ihrer Praxis am Kreuzlinger Boulevard. Bild: Tobias Garcia

Valérie Bélard, Verena Gretsch, Angela Schönholzer und Livia Iannello kennen sich aus dem Gebärsaal in Münsterlingen. Die vier Hebammen lieben ihren Beruf und sehen es als Privileg, so nah am Leben dran zu sein zu können. Im März eröffneten sie in der Hauptstrasse 50 in Kreuzlingen die Hebammenpraxis Mana: drei moderne, gemütliche Räume für Gespräche, Untersuchungen und Kurse. Sie freuen sich schon, dort viele junge Familien zu empfangen.

Mana ist polynesisch. «Es bedeutet so viel wie eine übernatürliche Kraft, die in Mensch und Natur aussergewöhnliches bewirkt», erklärt Livia Iannello. Diese Kraft stehe in enger Verbindung mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.

«Mit der neuen Praxis wollen wir ein Zentrum für junge Familien aufbauen.»

So erläutert Angela Schönholzer ihre Intention, von der Schwangerschaftsbetreuung und Geburtsvorbereitung über Wochenbettbesuche; aber auch Rückbildung, Akupunktur oder Taping bieten sie bereits an. Da alles noch im Aufbau ist, stehen noch viele Ideen im Raum, was noch kommen kann: Zum Beispiel sind Vorträge oder Kurse zu speziellen Themen geplant.

Individuelle Bedürfnisse

Den Teamgeist halten die jungen Frauen hoch: «Wir profitieren wahnsinnig von jeder Einzelnen im Team», sagt Verena Gretsch. Beleghebamme Valérie Bélard versichert:

«Und es ist uns ein Anliegen, eine kontinuierliche Betreuung bieten zu können.»

Dass die Geburtswelt bunt ist, wissen die erfahrenen Hebammen. Livia Iannello sagt:

«Wir pflegen einen ganzheitlichen, individuellen Ansatz, denn jede Schwangere, jedes Paar, wünscht sich eine andere Geburt. Wir versuchen diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.»

Dabei arbeiteten sie traditionell, besuchten aber regelmässig Weiterbildungen, um stets auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand zu sein.

Der Bedarf an Geburtshilfe ist gross

Ein wichtiger Teil ihres Berufes sei das aktive Zuhören. «Darin sind wir stark. Und wir sehen die Frau als Ganzes, nicht nur unter einem medizinischen Aspekt», sagt Valérie Bélard. Dennoch stünden sie in engem Austausch mit Gynäkologinnen.

«Wir sind die Expertinnen für alles, was physiologisch ist. Aber wir kennen auch unsere Grenzen.»

Nicht nur mit Frauenärzten, auch mit anderen Hebammen stehen sie in Kontakt. Bélard findet es essenziell, gut vernetzt zu sein. Der Bedarf an Hebammen sei gross und der Austausch untereinander gewährleiste, dass die Frauen gut versorgt werden: «Jede Schwangere hat ein Anrecht auf eine Hebamme.»

Ein Traumberuf

Der Einblick ins intime Leben eines Paares ist dabei gross. Die Geburtshelferinnen werden hier immer wieder mit Problemen konfrontiert. Vor allem während der Pandemie gab es viele Paare, die sich sorgten. «Gerade in der ersten Welle hatten wir es viel mit Unwissenheit und Ängsten zu tun.»

Dass der Beruf ein Traumberuf ist, darüber sind sich die vier Freiberuflerinnen einig. Angela Schönholzer: «Es braucht dafür allerdings einen guten Ausgleich wie Sport und den Austausch untereinander.» Mit Menschen zu arbeiten fordert, sei aber auch bereichernd.

«Jeden Tag dürfen wir Teil intimster Momente sein und immer ist es anders.»