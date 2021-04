Kreuzlingen «Insgesamt hatten wir sogar mehr Eintritte als im Vorjahr»: Die Verantwortlichen des Freibads Hörnli sprechen über die Auswirkungen der Pandemie Die Jahresrechnung 2020 des Freibads Hörnli schliesst mit einem Minus von rund 30'000 Franken. Am kommenden Samstag startet es in die neue Saison – mit grossen Plänen.

Das Team des Freibads Hörnli: Ruedi Wolfender, Valeria Tormova, René Knup, Ruedi Fehr, Genossenschaftspräsident Jürg Schlatter, Urs Oberhänsli und Felix Jetter.

Bild: Arthur Gamsa

Noch kann man sich nicht so recht vorstellen, in eines der Bassins im Freibad Hörnli in Kreuzlingen zu springen. Dennoch: Die Badi öffnet am kommenden Samstag seine Tore.

«Es werden dieselben Coronamassnahmen gelten, wie in der vergangenen Saison», sagt Genossenschaftspräsident Jürg Schlatter im Rahmen der Pressekonferenz vom Dienstagabend. Das bedeutet, dass sich maximal 3300 Personen gleichzeitig im «Hörnli» aufhalten dürfen und auch in den Bassins gibt es eine Beschränkung. Weiter gelte ein Abstand von anderthalb Metern, beispielsweise beim Anstehen an der Kasse. Zudem würden beim Kiosk Vierertische aufgestellt.

Zehn Quadratmeter Freifläche müssten sie pro Person zur Verfügung stellen, sagt Verwaltungsmitglied Ruedi Wolfender. «Mit einer Freifläche von insgesamt 36'000 Quadratmetern haben wir viel Platz und damit gute Voraussetzungen.»

Während auf der Liegewiese genügend Platz vorhanden ist, hat sich im vergangenen Jahr allerdings gezeigt, dass es auf dem Parkplatz zuweilen eng wird. Aufgrund der Pandemie hätten viele Badegäste den ÖV gemieden und stattdessen das Auto genommen. Wolfender sagt:

«Viele kamen gar einzeln.»

Rückstaus waren die Folge. Deshalb sei es ihnen «ein grosses Anliegen», dass die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr wieder vermehrt mit dem ÖV oder dem Velo in die Badi kämen oder sich zu Fahrgemeinschaften zusammenschlössen.

Mehr Eintritte trotz verkürzter Saison

Doch die Pandemie hatte weit grössere Auswirkungen auf die vergangene Saison. «Wir konnten erst mit einer Verspätung von 43 Tagen eröffnen», sagt Schlatter. Dies entspreche ungefähr einem Drittel der Saison. Dennoch seien die Eintrittszahlen gut bis sehr gut ausgefallen.

«Insgesamt hatten wir sogar mehr Eintritte als im Vorjahr.»

Soll heissen, dass 2019 86'873 und 2020 92'522 Personen das Drehkreuz passierten. Das habe vor allem damit zu tun, dass die Gäste im vergangenen Jahr auch während der Sommerferien kamen. Normalerweise sei dann jeweils weniger los, weil viele in den Ferien seien, sagt Schlatter.

Finanziell habe man die Pandemie dennoch zu spüren bekommen. Verwaltungsmitglied Felix Jetter sagt:

«Wir haben viel weniger Jahresabonnements verkauft.»

Zudem sei der Betrieb trotz Lockdown hochgefahren worden. Man habe sich bereithalten müssen. «Weil wir ja nicht wussten, wann es losgeht.» Entsprechend seien Unterhaltsarbeiten wie die Pflege des Rasens dennoch angefallen. So schliesst die Jahresrechnung mit einem Minus von rund 30'000 Franken. Finanziell sei das «Hörnli» von der Stadt unterstützt worden. «Wir hoffen, dass wir das Geld zurückzahlen können», sagt Jetter.

Barrierefreier Zugang zum See

Eine Neuerung, welche im «Hörnli» geplant ist, betrifft den Zugang zum See. Wo heute Betonplatten ins Gewässer führen, ist ein 75 Meter langer Steg geplant, an dessen Ende sich eine Plattform einerseits mit einer Treppe und andererseits mit einem Lift befinden soll. Verwaltungsmitglied Urs Oberhänsli sagt:

«Auf diese Weise ist ein barrierefreier Zugang zum See möglich.»

Der neue Steg soll während der Badesaison jeweils über die Badi und im Winter über einen Weg vom «Fischerhaus» her zugänglich sein.

Vor rund zehn Tagen sei das Baugesuch eingereicht worden. Laufe alles nach Plan, sollten die Bauarbeiten Mitte Oktober beginnen und pünktlich auf die Saison 2022 abgeschlossen werden können. Die Kosten von rund 800'000 Franken trage die Stadt Kreuzlingen.