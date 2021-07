Kreuzlingen «In guatemaltekischen Kirchen gehören Lautsprecher zu den wichtigsten Einrichtungsgegenständen»: Pfarrehepaar berichtet von seinen Erlebnissen in Mittelamerika Das Pfarrehepaar Angela und Stefan Hochstrasser wirkt seit einem Jahr in der evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen. Zuvor lebten und arbeiteten Hochstrassers sieben Jahre lang in Guatemala. Nun haben sie in einem Vortrag von ihren Erlebnissen berichtet.

Das Pfarrehepaar Angela und Stefan Hochstrasser arbeitet seit einem Jahr für die Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen. Bild: Inka Grabowsky

Guatemala ist dreimal so gross wie die Schweiz, zwei Drittel der Bevölkerung leben in Armut, es gibt eine sehr hohe Mordrate und ein schlechtes Gesundheitssystem. Erst 1996 ist im mittelamerikanischen Land ein 36-jähriger Bürgerkrieg zu Ende gegangen.

«Die Bevölkerung beweist in ihrem schwierigen Alltag ein unerschütterliches Gottvertrauen, das gelegentlich in Fatalismus mündet.»

Das sagt Stefan Hochstrasser. Vor einem Jahr hat er gemeinsam mit seiner Ehefrau Angela das Pfarramt in der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen übernommen. Zuvor lebten und arbeiteten Hochstrassers sieben Jahre lang in Guatemala. Kürzlich berichteten sie in einem Vortrag über ihre Erfahrungen und Erlebnisse.

Sie wollten in die Welt ziehen

Nach Studium und Ordination wollten die beiden Theologen nicht gleich in einer Schweizer Gemeinde sesshaft werden, sondern für einige Jahre in die Welt ziehen. «Wir haben uns bei der Stiftung Latin Link anstellen lassen und sind nach Guatemala gegangen, um vor Ort Kirchenmitarbeiter weiterzubilden», sagt Angela Hochstrasser. Ihre guatemaltekischen Kursteilnehmer setzten das Gelernte in kleinen Projekten um, einem Alphabetisierungskurs oder dem Bau eines Spielplatzes etwa.

Auch das Thema Ökologie spielte eine Rolle. Argumente für die Bewahrung der Schöpfung liessen sich im alten und neuen Testament gut finden, sagen Hochstrassers. Daraus sollten die Kirchenmitglieder die Kraft ziehen, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Angela Hochstrasser erzählt:

«Wir haben tatsächlich auch die grossen Palmölplantagen gesehen, für die der tropische Regenwald gerodet wurde.»

Aber die Situation vor Ort sei komplex. «Die Menschen sind arm und brauchen die Arbeitsplätze. Das kann man ihnen unmöglich verübeln.»

Justiz und Polizei funktionieren kaum

Die Menschen hier in der Schweiz seien nicht besser als die in Guatemala, sagt Stefan Hochstrasser. «Wir wissen, dass wir gebüsst werden, wenn wir uns danebenbenehmen.» In Guatemala funktionierten Justiz und Polizei kaum. Sie hätten selbst gemerkt, wie schnell man sich dem anpasst.

«Wer sich in Guatemala-Stadt im morgendlichen Verkehrsstau an alle Regeln hält, der kommt eben nicht voran.»

In Bezug auf das Kirchenleben gibt es allerdings Dinge, die die Schweizer Gemeinden von den Mittelamerikanern lernen könnten. «Die Flexibilität, die Beteiligung der Mitglieder, der Raum für Emotionen oder lebendige Diskussionen im Gottesdienst haben uns beeindruckt.» Der regelmässige Gottesdienstbesuch gehöre für 80 Prozent der Gläubigen in Guatemala selbstverständlich zum Alltag.

Die evangelische Kirche habe inzwischen einen Anteil von rund 50 Prozent im ursprünglich katholischen Land. Vom kleinen offenen Gebäude bis zur Megakirche mit 10'000 Plätzen gebe es alles. «In allen Kirchen gehören Lautsprecher zu den wichtigsten Einrichtungsgegenständen», sagt Stefan Hochstrasser. Die ganze Nachbarschaft werde mit Musik und der einstündigen Predigt beschallt. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: «Es wäre spannend, das hier mal zu probieren.»