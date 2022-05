Kreuzlingen «In der Kirche vor der Gemeinde zu reden, ist schon anders als im Parlament»: SP-Kantonsrätin Nina Schläfli spricht zum Thema Christentum und Sozialismus Am Tag der Arbeit hat SP-Kantonsrätin Nina Schläfli in einem Dialoggottesdienst in der Kreuzlinger Kirche Kurzrickenbach zum Thema Christentum und Sozialismus gesprochen. Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität seien Werte, die man teile.

SP-Kantonsrätin Nina Schläfli sieht einige Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Sozialismus, wünschte sich aber, der Staat würde die karitative Arbeit nicht in so starkem Masse der Kirche überlassen. Bild: Inka Grabowsky

War Jesus nun der erste Sozialist? Oder ist Religion Opium fürs Volk? Innerhalb der politischen Linken gebe es beide Einstellungen, referierte Nina Schläfli in der Kirche in Kurzrickenbach. Pfarrer Damian Brot hatte die Sozialdemokratin im Namen der Evangelischen Gemeinde Kreuzlingen eingeladen, an einem Dialoggottesdienst teilzunehmen.

«Wir machen das seit einiger Zeit einmal im Jahr», erklärte er. «Die Politiker, die wir dazu bitten, können dann entweder bei einem Interview Fragen beantworten oder selbst die Predigt halten. Das ist dann die mutigere Version.» Nina Schläfli stellte sich der Aufgabe – mit grossem Respekt, wie sie hinterher sagte.

«In der Kirche vor der Gemeinde zu reden, ist schon anders als im Parlament. Aber es war eine gute Erfahrung. Ich konnte in viele freundliche Gesichter blicken.»

Schläflis Rede bildete den Abschluss einer kleinen Veranstaltungsreihe zum Thema «Christentum und Sozialismus», die Renata Egli-Gerber im Rahmen des «Philosophischen Cafés» im Open Place organisiert hatte. Damian Brot freute sich über die Diskussionen zu den beiden Denkrichtungen. «Mich begleitet das seit frühester Jugend.»

Er sei in katholischem Milieu aufgewachsen, als junger Mann habe er sich bei den Christsozialen innerhalb der CVP engagiert. «Und im Studium mussten wir uns nicht nur mit der Befreiungstheologie beschäftigen, sondern auch mit Ludwig Feuerbach oder Karl Marx, um mit Religionskritikern in einen Dialog zu kommen.» Eine Gemeinsamkeit sei ihm schnell aufgefallen:

«Es ist die unglaublich starke Hoffnung, dass die Welt nicht so bleibt, wie sie ist. Die einen warten auf die klassenlose Gesellschaft, die anderen auf den Himmel.»

Damian Brot, Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen. Bild: Michel Canonica

Man muss mit sich im Reinen sein

Nina Schläfli zählte in ihrer Predigt noch weitere Gemeinsamkeiten auf. Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität seien Werte, die man teile.

«Als Kind dachte ich immer, eigentlich bräuchte man nur ein einziges Gebot: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Heute weiss ich, es ist etwas komplexer.»

Schliesslich müsse man definieren, wer der Nächste sei und wen man vielleicht doch wegen irgendwelcher Faktoren ausschliesse. «Und man muss sich zunächst einmal selbst lieben können, also mit sich im Reinen sein, um nach dem Gebot zu leben.» Inzwischen habe sie auch den Appellcharakter verstanden: «Es ist der Auftrag, sich einzusetzen, in welchen Rahmen auch immer, ob in Kirche oder Politik.»

Nächstenliebe oder eben Solidarität dienten dem Wohl der Gesellschaft. «Wenn sich die Einstellung durchsetzt ‹Wer es nicht schafft, hat sich nicht genug angestrengt›, dann läuft etwas falsch.» Und wenn ein einzelner Mensch 44 Milliarden für den Kauf eines sozialen Netzwerks bezahlen könne, dann laufe auch etwas falsch. «Das Geld hätte man sinnvoller in Armutsbekämpfung oder den Klimaschutz investieren können.»

In der SP treffe sie häufig auf Menschen, die einer der Landeskirchen zugehörten, die also Christentum und Sozialismus gut vereinen könnten, sagte die Historikerin. «Oft mit dem Argument, dass die Kirche wichtige soziale und karitative Aufgaben übernehme. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin dankbar für das soziale Netz, das die Kirche aufspannt, aber ich wünsche mir, dass der Staat allen Menschen einen würdigen Lebensstandard ermöglicht.»