Kreuzlingen In der Kirche ertönen weihnachtliche Handharmonikaklänge Am frühen Sonntagabend haben der Handharmonika Club Kreuzlingen und das Konstanzer Akkordeon Ensemble ein stimmungsvolles Adventskonzert in der evangelischen Stadtkirche Kreuzlingen gegeben.

Die Musikerinnen und Musiker spielen in der evangelischen Stadtkirche Kreuzlingen neben dem Adventskranz. Bild: Manuela Olgiati

Die Kirchenbänke sind am frühen Sonntagabend gefüllt mit Menschen. Wundervoll warme Melodien spielen die 15 Musikantinnen und Musikanten auf ihren Instrumenten, den Akkordeons. Einige weitere Instrumentalisten ergänzen das Gesamtorchester unter der Leitung des Dirigenten Dorin Grama. Ein grosser Klangkörper hallt durch die evangelische Stadtkirche in Kreuzlingen.

Gefühlvoll und auch mitreissender rockiger Sound bildet das Weihnachtskonzert des Handharmonika Clubs Kreuzlingen und des Konstanzer Akkordeon Ensembles. Das festliche Programm erfreut das Konzertpublikum.

Die Präsidentin des Handharmonika Clubs Kreuzlingen, Petra Rindlisbacher, sagt zu den Besucherinnen und Besuchern:

«Nach zweijähriger Pause durch die Coronapandemie freuen wir uns, wieder vor Publikum zu spielen.»

Petra Rindlisbacher, Präsidentin Handharmonika Club Kreuzlingen. Bild: Manuela Olgiati

Seit 2015 besteht unter dem Motto «Akkordeon grenzenlos» eine Zusammenarbeit mit dem Konstanzer Akkordeon Ensemble. Das gemeinsame Winterkonzert hat eine schöne Tradition.

Tanzende Schneeflocken musikalisch umgesetzt

Es ist, als würden die Schneeflocken tanzen: Mit dem Winterhit für Akkordeon «Let It Snow» gibt der Dirigent dem Orchester die Einsätze. Unter dem Titel «Weihnachtliche Melodien aus aller Welt», wird die musikalische Reise mit «Feliz Navidad» fortgesetzt. Auch Mozarts Klassiker «Adagio» spielen die Musikantinnen und Musikanten virtuos.

Moderator Walter Bialoncig führt charmant und informativ durch das Programm. Die Variationen über «Jingle Bells» erklingen hell. Es sei eigentlich gar kein Weihnachtslied, sagt der Moderator und doch stimme es auf eine besinnliche Zeit ein. Auch das «Candlelight Dream» skizziert die festliche Tafel. So mancher Besucher summt zum folgenden poppigen Musikstück leise mit. Das «A Whiter Shade Of Pale», knüpft an die Musikerkarriere von Keith Reid und Gary Brooker an. Das «Fröhliche Weihnacht im Ehme-Sound» klingt einladend hell.

Der Applaus am Schluss des Konzertes ist lang. Die Akkordeonistinnen und Akkordeonisten stimmen als Zugabe weitere Weihnachtsmusik an.