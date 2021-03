Kreuzlingen «Ich wollte einfach, dass Ruhe herrscht»: Ein Mann steht vor Gericht, weil er im Drogenrausch mit der Dienstwaffe eines Polizisten geschossen hat Ein 38-jähriger Italiener hat auf der Notfallstation im Spital Münsterlingen für gefährlichen Rabatz gesorgt. Das Bezirksgericht Kreuzlingen verurteilt ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten.

Die Verhandlung fand am Bezirksgericht Kreuzlingen statt. Bild: Donato Caspari

Die Geschichte beginnt am Bahnhof Kradolf um drei Uhr morgens mit einem Streit und sie endet auf der Notfallstation im Kantonsspital Münsterlingen mit einem Schuss. Abgefeuert hat ihn der heute 38-jährige Italiener, der sich deshalb am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen verantworten muss.

Er trägt die schwarzen Haare streng nach hinten gegelt, ist schmächtig, eher klein. «Ich bin nicht der Typ, der mit Waffen auf andere losgeht», sagt er während der Befragung durch den Vorsitzenden Richter. Und:

«Es tut mir leid, was passiert ist. Wenn ich etwas drin habe, bin ich nicht mehr ich selbst.»

«Drin» hatte er in dieser Nacht des 13. Aprils 2019 zwei Flaschen Rotwein, mehrere Bier, Kokain und Valium.

Ambulanz musste unterwegs anhalten

Der Angeklagte selbst hatte damals die Ambulanz alarmiert, er war mit seiner Freundin in Streit geraten – in Kradolf, auf dem Bahnhof. «Ich war hilflos und wusste nicht mehr, was ich machen sollte», sagt er. Der Anklageschrift ist zu entnehmen, dass die ausgerückte Ambulanz wiederum polizeiliche Unterstützung angefordert hatte, weil das Paar Schwierigkeiten machte. Die zwei Polizisten, die daraufhin kamen, schafften es, die beiden zu beruhigen. Bereits auf Höhe Leimbach musste die Ambulanz allerdings anhalten, weil es erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Frau gekommen war. Er fuhr dann im Polizeiauto mit, das die Ambulanz begleitete.

Im Spital angekommen war bald klar: Der Angeklagte sollte aufgrund seines Zustands in die psychiatrische Klinik verlegt werden. So durfte er sich von seiner Freundin verabschieden. «Wir haben uns umarmt und wurden dann wieder getrennt», schildert er die Situation. Seine Freundin wollte mit ihm in die Klinik, was die Ärzte allerdings ablehnten. Daraufhin geriet sie in Rage. Sie begann zu schreien, um sich zu schlagen und zu spucken. Am Ende mussten die beiden Polizisten sie fixieren.

Es tue ihm «mega leid», was danach passiert sei. Ausser sich, sei er gewesen. «Ich wollte einfach, dass Ruhe herrscht.» Um dieses Ziel zu erreichen, näherte er sich von hinten einem der beiden Polizisten, griff nach dessen im Holster steckenden Dienstwaffe und drückte ab. «Ich hätte doch nie gedacht, dass sich tatsächlich ein Schuss löst», sagt er. Das Projektil schlug neben dem Fuss des Polizisten im Boden ein, prallte von dort ab und blieb schliesslich in einer Wand stecken. Rund 30 Zentimeter neben einer Assistenzärztin.

In Italien würde er draufgehen

Der 38-Jährige kam im Alter von drei Jahren in die Schweiz, eingebürgert ist er aber nicht. Nun droht ihm ein Landesverweis von fünf Jahren. «In Italien wäre ich verloren», sagt er. Seine Grosseltern seien verstorben. «Ich wäre ganz allein.» Zudem spreche er kaum Sizilianisch und auch sein Italienisch sei nicht besonders gut. «Ich würde dort draufgehen.»

Als der Vorsitzende Richter fragt, ob er mit seiner damaligen Freundin noch zusammen ist, sagt er: «Ja, aber es ist sehr, sehr kompliziert.» In einer Beziehung sollte man sich ergänzen, fährt er fort, einander helfen. Das sei bei ihnen nicht so.

«Wir sind wie Feuer und Wasser.»

Dennoch sei da irgendetwas, er komme einfach nicht von ihr los. Ende Januar 2019 ist die gemeinsame Tochter zur Welt gekommen. Kurze Zeit später wurde sie fremdplatziert. Er sehe sie alle drei Wochen für zwei Stunden, sagt der Angeklagte.

Sein Drogenproblem hat er seit dem Vorfall im Spital nicht in den Griff bekommen. Er sei medikamentenabhängig, und konsumiere etwa einmal im Monat Drogen: «Ich habe ja nicht so viel Geld zur Verfügung.» Er lebt von IV und Ergänzungsleistungen.

Nur ein paar Zentimeter entfernt

«Wir können von Glück sagen, dass es hier heute nicht um ein Tötungsdelikt oder schwere Körperverletzung geht», sagt der vorsitzende Richter. Er glaube dem Angeklagten, dass ihm der Vorfall leid tue und er niemanden habe verletzen oder töten wollen.

«Dennoch waren Sie davon nur ein paar Zentimeter entfernt.»

Das Bezirksgericht Kreuzlingen spricht ihn der Gefährdung des Lebens schuldig und verurteilt ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren. Von einem Landesverweis sieht es ab.

Letzteres sei ein «ganz schwieriger Entscheid» gewesen. Noch nie habe er so mit sich gerungen, fügt der vorsitzende Richter hinzu. «Wir sind bereit, Ihnen eine allerletzte Chance zu geben. Nutzen Sie sie, machen Sie was draus.» Der Angeklagte nickt. «Danke», sagt er, «vielen Dank.»