Kreuzlingen «Ich freue mich, wenn man mich grüsst»: Gemeinderat diskutiert intensiv über das «Bünzli»-Postulat Grüssen oder nicht grüssen, das ist hier die Frage: Die Mitglieder des Kreuzlinger Gemeinderats liefern sich einen Schlagabtausch zum sogenannten «Bünzli»-Postulat.

Wegen der Coronapandemie musste der Kreuzlinger Gemeinderat im Dreispitzsaal tagen – zudem ist auch die Begrüssung mit Händedruck dem Virus zum Opfer gefallen. Bild: Andrea Stalder

(11. Juni 2020)

«Grüezi.», «Grüezi.», «Grüezi.» Der Kreuzlinger Gemeinderat Beni Merk von der Freien Liste schaut sich am Donnerstagabend im Saal der evangelischen Kirchgemeinde um und nickt Einzelnen seiner Ratskolleginnen und -kollegen zu. Er habe heute nicht alle gegrüsst, fügt er hinzu und spielt damit auf das Postulat zur «Information der Bevölkerung über Gepflogenheiten und Regelungen des täglichen Zusammenlebens in Kreuzlingen» an.

«Ich habe mich gefragt, ob ich mich auch dafür entscheiden darf, nicht zu grüssen.»

Beni Merk, Gemeinderat von der Freien Liste. Bild: PD

Im sogenannten «Bünzli»-Postulat schreiben die Verfasser Pia Donati (FDP), Thomas Pleuler (CVP) und Judith Ricklin (SVP), dass einige Einwohner der Stadt und vor allem Neuzuzüger sich nicht an lokale Regelungen und Gepflogenheiten – wie beispielsweise das Grüssen bei einer Begegnung – hielten. Die Verfasser schlagen als Lösung für das Problem vor, dass die Stadt mit kurzen und regelmässig publizierten Texten auf ebendiese Verhaltensweisen aufmerksam machen könnte.

«Knigge»-Regeln würden wohl als Bevormundung verstanden

In seiner Stellungnahme schreibt der Stadtrat, dass er die Anliegen des Postulats im Grundsatz unterstütze. Die Bevölkerung solle wiederkehrend betreffend verschiedener Thematiken informiert und sensibilisiert werden. Als Beispiele nennt er die Ruhezeit betreffend Grillpartys, Einsatz von Laubbläsern oder Zurückschneiden von Hecken. Gleichzeitig hält er aber auch fest:

«Die Einführung von ‹Knigge›-Regeln im Alltag trägt wohl kaum zu einem besseren Zusammenleben bei, sondern würde hauptsächlich als Bevormundung verstanden.»

Dem pflichtet auch Merk bei. Statt eines informativen Flyers schlägt er im Namen der Fraktion Freie Liste/Grüne zudem vor, gegebenenfalls direkt das Gespräch zu suchen. Entsprechend würden sie das Postulat zur Ablehnung empfehlen.

Kritik äussert auch Ruedi Herzog (SP). «Ich stelle mir gerade vor, wie die Menschen mit einer Checkliste durch die Strassen gehen.» Aus Sicht der SP-Fraktion sollte die «Regelungsdichte» möglichst tief gehalten werden. Zudem frage er sich, was ein Flyer bringt, der bei den meisten wohl sofort im Altpapier landet. Deshalb lehne auch seine Fraktion das Postulat ab.

Hinweise könnten Gerichtsfälle verhindern

Mitverfasser Thomas Pleuler (CVP) meldet sich schliesslich auch noch zu Wort, obwohl er das gar nicht vorgehabt habe.

«Nach der erfreulichen Antwort des Stadtrats habe ich eigentlich gedacht, das Postulat sei ein Selbstläufer.»

Thomas Pleuler, Gemeinderat von der CVP. Bild: PD

Er sei ein bekennender Bünzli und freue sich, wenn man ihn grüsse. Es sei ja nicht das Ziel, dass man jeden grüsse, der einem auf dem Boulevard begegne, aber jene Menschen, deren Wege man im Wald oder in den Bergen kreuze. Entsprechend gehe es auch nicht um einen Zwang, sondern darum, aufzuzeigen, was hier in der Schweiz üblich sei. «Solche Hinweise könnten vielleicht sogar den einen oder anderen Gerichtsfall verhindern», sagt der Vizegerichtspräsident und bringt damit einige der Anwesenden zum Schmunzeln.

Am Ende wird das Postulat bei einer Enthaltung mit 21 Ja- zu 15 Nein-Stimmen angenommen.