Kreuzlingen «Ich danke dem Herrgott jeden Tag, dass ich noch lebe und wieder gehen kann»: Wohngemeinschaft für Menschen mit einer Hirnschädigung ist umgezogen Die Stiftung Wohngemeinschaft Landhaus ist von Bottighofen nach Kreuzlingen gezogen. An der Nationalstrasse 14 leben nun Menschen, die eine Hirnverletzung erlitten haben. Zusätzlich betreiben sie dort eine Znünibeiz. Wir haben ihnen einen Besuch abgestattet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie einige Betreuerinnen im Beizli der Wohngemeinschaft Landhaus in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Draussen flattern herzförmige Luftballons im Wind. Wären sie nicht am Treppengeländer angebunden, flögen sie davon. Oben an der Treppe steht Cem. «Wir haben heute Tag der offenen Tür», ruft er zwei jungen Frauen zu, die auf der anderen Strassenseite vorbeigehen. Sie kichern und rufen zurück: «Vielleicht später.»

Drinnen wird schnell klar: Hier duzt man sich. Cem ist 47 Jahre alt, vor 27 Jahren hatte er einen schweren Autounfall. Das erzählt er später bei einem Kaffee. Damals hat er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Acht Wochen lang lag er im Koma. Als er schliesslich aufwachte, war er linksseitig gelähmt.

«Ich danke dem Herrgott jeden Tag, dass ich noch lebe und wieder gehen kann.»

Heute lebt Cem in der Wohngemeinschaft (WG) Landhaus. Die gleichnamige Stiftung bietet betreutes, unterstütztes und begleitetes Wohnen mit integrierter Beschäftigung für Menschen, die eine Hirnverletzung erlitten haben. Erst vor zwei Wochen ist die ehemalige WG Mühligässli von Bottighofen nach Kreuzlingen an die Nationalstrasse 14 gezogen.

Mit 38 Jahren ins Altersheim

Gegründet hat die Stiftung und WG Gudrun Heck. Das war 2004, als die Neurologin noch in der Rehaklinik Zihlschlacht arbeitete. Bereits dort habe sie Menschen mit einer Hirnschädigung betreut. «Nach der Reha stellte sich jeweils die Frage, wie es mit ihnen weitergehen soll», sagt Heck. Sie macht die Problematik anhand eines Beispiels deutlich: Andi, einer ihrer damaligen Patienten, hatte mit 38 eine spontane Hirnblutung erlitten.

«Als ich versuchte, nach der Reha eine Anschlusslösung für ihn zu finden, stellte ich fest, dass es nur Alters- oder Pflegeheime gab, in die er hätte einziehen können.»

Gudrun Heck, Neurologin und Leiterin der Wohngemeinschaft Landhaus. Bild: Andrea Stalder

Andi lebt noch immer in der WG. Eine Hirnschädigung sei etwas anderes als eine geistige Behinderung, sagt Heck. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner wüssten, dass sie vor der Hirnschädigung ein normales Leben geführt haben und sie könnten sich daran erinnern. «Andi zum Beispiel hat vor der Hirnblutung als Kriminalkommissar in Kreuzlingen gearbeitet und seine Kinder grossgezogen.»

Auch wenn nach einer Hirnschädigung ein Arm gelähmt sei oder das Reden Mühe mache, seien die Bewohnerinnen und Bewohner der WG Landhaus eigenständige und eigenwillige Persönlichkeiten mit individuellen Stärken und Schwächen, geprägt durch ihre persönliche Lebensgeschichte.

Eine kleine Küche ohne Herd

Im Gegensatz zum Haus in Bottighofen leben die sieben Bewohnerinnen und Bewohner in Kreuzlingen nicht in einzelnen Zimmern, sondern in insgesamt vier Wohneinheiten. Eine solche teilen sich beispielsweise Claudia und Heinz. Sandra Akman, Leiterin des Betreuungsteams, sagt auf dem Rundgang durch das Haus:

«Das fordert von den beiden mehr Sozialkompetenz, denn sie müssen sich stärker miteinander auseinandersetzen.»

Sandra Akman, Leiterin des Betreuungsteams der WG Landhaus. Bild: Andrea Stalder

Die Wohnung besitzt nebst den beiden Schlafzimmern und einem Wohnzimmer auch eine kleine Küche. Sie verfügt – den Fähigkeiten von Claudia und Heinz entsprechend – über keinen Herd. Heck sagt: «Es wäre zu gefährlich, wenn die beiden allein Kochen würden.»

Das Lavabo von Bewohner Heinz in seinem Zimmer in der WG Landhaus. Bild: Andrea Stalder

Die Wohnung der beiden trägt den Namen Alpenrose. Im Hausflur führt ein roter Balken wie eine Art Leitsystem zur richtigen Tür. Das habe damit zu tun, dass Heinz seit seinem schweren Quad-Unfall mit Hirnquetschung ein schlechtes Gedächtnis hat. Doch Rot ist seine absolute Lieblingsfarbe und so helfe ihm die Markierung, den Weg zu finden. Rot ist auch die Wand hinter Heinz' Lavabo, ergänzt mit einem Bild von einem roten Toyota Supra – dem Lieblingswagen des ehemaligen Autohändlers.

Mit dem Auto von einer Brücke gestürzt

Im Haus befindet sich zudem eine kleine Beiz, in der die Bewohnerinnen und Bewohnern arbeiten können. Der Kaffee kostet hier nur 2.20 Franken, ein Sandwich 2.80 Franken. «Das reicht, um sie kostendeckend betreiben zu können», sagt Heck. Gewinn wollten sie nicht erwirtschaften. Die Znünibeiz sei jeweils von Montag bis Freitag jeweils vormittags geöffnet, freitags gebe es zudem eine Suppe oder ein Birchermüesli zum Zmittag.

An einem der Tische sitzt Cem. Beim Autounfall sei er Beifahrer gewesen, sein bester Freund sass am Steuer. «Wir waren schnell unterwegs, dann kam eine Linkskurve, die wir nicht erwischt haben.» Sein Freund sei nicht angegurtet gewesen und aus dem Seitenfenster geflogen. Cem war angegurtet und flog samt Auto von einer Brücke. Überlebt haben beide.

«Hast du noch Ferien dieses Jahr?», fragt er sein Gegenüber unvermittelt. «Dann möchte ich dich gerne auf meine private Insel mitten im Ozean einladen.» Er muss den irritierten Blick bemerkt haben, glucksend vor Lachen fügt er hinzu: «Das war nur ein kleines Spässchen, gell.» Beim Abschied ruft er der Gesprächspartnerin hinterher:

«Und komm mal wieder vorbei.»