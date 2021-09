Gratis Fahrzeugtests für Thurgauer: In Kreuzlingen starten die drei E-Mobilitäts-Monate

Der Kanton Thurgau will die E-Mobilität fördern. Deshalb können alle Interessierten bis Weihnachten gratis Elektrofahrzeuge ausprobieren. Jeweils während rund zwei Wochen sind die Fahrzeuge in sieben Gemeinden stationiert. Kreuzlingen hat am Montag den Anfang gemacht.