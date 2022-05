Kreuzlingen Friedliches Feilschen: Weniger Velos an der Börse in Kreuzlingen In diesem Jahr ging die Velobörse in Kreuzlingen mit 30 verkauften Velos verhältnismässig klein dafür friedlich über die Bühne. 15 Velos werden nach Rumänien gespendet.

Die Schlange vor dem Absperrband wird immer länger, auf Zehenspitzen gückseln die Anwesenden schon hinüber, ob sie ein passendes Velo für sich ausmachen können. Seit rund 20 Jahren organisiert die Sektion Thurgau des Verkehrsclub Schweiz (VCS) die Velobörse in Kreuzlingen am Haus Sallmann. An einem ersten Frühlingssamstag im Monat, damit der Termin mit dem Dreispitzflohmarkt zusammenfällt und die Leute von einem zum anderen Markt schlendern können.

«Ich suche heute ein BMX für meinen Sohn», sagt Maike Hof.

«Vor fünf Jahren habe ich hier bereits ein Velo für meine Tochter gekauft.»

Obwohl während der Pandemie die Nachfrage nach Velos in die Höhe schnellte und Kunden für Neuräder oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, ist das Angebot am Samstag überraschend klein. «Auch den Andrang erleben wir sonst ganz anders», sagt Brigitte Ladner vom VCS. In den vergangenen Jahren habe es schon vor dem Start der Börse um 12 Uhr ein Riesengedränge gegeben und im Eifer des Feilschens sei es auch schon zu Streitigkeiten gekommen. «Dieses Jahr ist alles friedlich.»

Privatleute verkaufen ihre Drahtesel

Vera Zahner, Geschäftsleiterin des VCS Sektion Thurgau, bestätigt dies: «Wir hatten meist über 100, heute nur 75 Velos zum Verkauf.» Die Velos kommen vor allem von Privatleuten. Es sei wenig sinnvoll, dass Händler bei der Börse ihre Ware anböten, denn die seien zu teuer. Wer zur Velobörse komme, suche nach einem Kinderrad, das ja nie lange in Gebrauch sei. «Oder nach einem Bahnhofsrädli für kurze Strecken.»

«Ich komme eigentlich jedes Jahr und kaufe ein Bahnhofs-Fahrrad», sagt Basil Faisst.

«Diesmal habe ich eines für 23 Franken gefunden»

Einige Velos, die im Hof des Salmannschen Hauses aufgereiht sind, seien «mega gut» und dementsprechend teuer, so Zahner. «Aber für die Leute, die zur Börse kommen, darf es nicht zu viel kosten.» Die Preisspanne liegt zwischen 20 und mehreren 100 Franken. Davon bekommt der VCS 15 Prozent Provision. Eine anwesende Frau möchte einen Neustart wagen. Sie sass schon seit über 20 Jahren auf keinem Velo mehr und will schauen, ob sie für den Anfang ein günstiges Velo zum Wiedereinstieg findet. Auf einigen ruht noch der Staub der vielen Kellerjahre, andere sind frisch gewartet und stehen glänzend da.

Sinn der Velobörse ist in erster Linie, das Velofahren zu fördern. «Dass die Leute das Velo sehen und Probefahren können, ist wesentlich praktischer, als wenn man im Internet kauft», sagt Vera Zahner. E-Bikes waren innert einer Stunde alle verkauft. Insgesamt fanden 30 Velos einen neuen Besitzer, 15 werden nach Rumänien gespendet.