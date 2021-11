Kreuzlingen Finanzplan der Kreuzlinger Schulen ist neuen Herausforderungen gewachsen Die Schule Kreuzlingen schaut trotz wachsender Schülerzahlen positiv in die Zukunft. Das Budget verzeichnet erfreuliche Zahlen.

Nicola Maimone, Leiter Liegenschaften, ist sich mit Susanne Burgmer (Finanzen) und Schulpräsidentin Seraina Perini einig: Die Schule steht gut da. Bild: Judith Schuck

In diesem Jahr wählte die Schule ein neues Format für das Budget 2022 der Primar- und Sekundarschule: Ein leserfreundlich gestalteter Flyer gibt einen kurzen Einblick in die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen. Wer es detailliert aufgegleist haben möchte, findet auf der Website alle Daten oder kann sich die gedruckte Version von der Schulverwaltung zusenden lassen.

Die Infoveranstaltung zum Schulbudget vom Mittwochabend war ebenfalls eine Neuerung: «Wir stellen das Budget erstmals in dieser Form der Öffentlichkeit vor», sagte Schulpräsidentin Seraina Perini, die diesen Anlass bereits im Vorjahr geplant hatte, pandemiebedingt aber erst jetzt veranlasste.

Die Menschen sind der Kernpunkt

Die Schule sei ein «People Business», so die Präsidentin.

«Der Mensch steht bei uns im Vordergrund.»

Beim Personal werde nicht gespart, was wiederum den Schülerinnen und Schülern zugutekomme. «Mit den Finanzen pflegen wir seit Jahren einen sorgsamen Umgang», weswegen die Schule mit einem soliden Steuerfuss unterwegs sei. Während die Primarschulbehörde auf die Zustimmung für gleichbleibende 47 Prozent hofft, kann der Steuerfuss bei der Sekundarschule für 2022 von 27 auf 24 um drei Prozent gesenkt werden. Dass die Primarschule mehr finanzielle Mittel benötigt, liegt daran, dass mit wachsenden Schülerzahlen, aber auch Förderpersonal gerechnet werden muss. «Die Primarschule musste sich in den letzten Jahren vielen neuen Herausforderungen stellen», erklärte Susanne Burgmer, Leiterin Finanzen, die geplante Beibehaltung des Steuerfusses. Unter anderem sei die Tagesstruktur eingeführt worden.

Primarschule braucht mehr Raum

Die Sekundarschule rechnet für 2022 mit einem Ertragsüberschuss von rund 52'870 Franken, während für die Primarschule ein solcher von 105’100 budgetiert ist. Der Grund für das Plus sind die höheren Steuereinnahmen, in erster Linie über Grundstückgewinnsteuern. Zudem müsse weniger an den kantonalen Finanzausgleich gezahlt werden, sagte Perini.

Wie sich Kreuzlingen in Zukunft entwickelt, ist grosses Thema: Den Prognosen nach, die auf Geburtenraten und dem Melderegister basieren, könnte es bis 2026 150 Kinder mehr werden, die in Kreuzlingen zur Schule gehen. Bereits von 2020 auf 2021 war es ein Zuwachs um fast 40 Kinder verglichen mit dem Vorjahr, was im Kindergarten viel ausgemacht habe. «Der Zuwachs beeinflusst unsere Schulraumplanung massiv», sagt Perini. Die Sekundarschule betreffe dies weniger, da sich die Schülerinnen und Schüler hier anders verteilten. «In der Sekundarstufe gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche gehen in die Begabtenförderung, andere auch in die Schulen nach Konstanz.»

Grosse Bautätigkeit

Nicola Maimone leitet die Liegenschaften und stellte eine Reihe von anstehenden Bau- und Modernisierungsprojekten vor: Wehrli-Schulhaus und der Kindergarten am Freieweg müssten saniert, das alte Schulhaus in Kurzrickenbach und Zimmer im Pestalozzi-Schulhaus modernisiert werden. «Beim Schulhaus Egelsee steht die Sanierung des Dachs an, da sich die Vorgaben für die zugelassene Belastbarkeit von Dächern geändert haben. Und die alte Ölheizung entspricht nicht mehr dem Energie-Standard.» Für die baulichen Vorhaben sind fürs 2022 knapp 6 Millionen geplant.

Die Herausforderungen, vor denen die Kreuzlinger Schulgemeinde stünde, seien aber leistbar. Die Schulpräsidentin blickt voll Zuversicht in die Zukunft.