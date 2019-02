Kreuzlingen: FDP hat viele Ziele erreicht und hat noch weitere Bei den Gemeinderatswahlen vom 31. März geht die FDP mit der Liste 5 und zwanzig engagierten Persönlichkeiten aus verschiedenen Quartieren der Stadt an den Start.

Die 20-FDP Kandidaten für den Gemeinderat Hintere Reihe: Petra Miljic, Mediamatikerin; Roger Schläpfer (bisher), Unternehmer; Alexander Salzmann (bisher), Wirtschaftsprüfer; Marlise Marazzi-Egloff, Unternehmerin; Ingeborg Altwegg, Arzthelferin; Christian Brändli (bisher), Schreinermeister; René Knöpfli (bisher), Bankkaufmann; Fabrizio Ribezzi, Gastrounternehmer; Markus Rüegger, Fahrradmechaniker; Bruno Eigenmann, Unternehmer; Fabio Danubio, Pflegefachmann. Vordere Reihe: Marc Portmann (bisher), Geschäftsführer; Enzo Schrembs, Wirtschaftsjurist; Vincenza Freienmuth (bisher), Geschäftsführerin, Gospa Vujanovic, Geschäftsführerin; Pia Donati (bisher), Pflegefachfrau. Nicht auf dem Bild: Barbara Jäggi (bisher), Betriebswirtschafterin; Roger Bongiorno, Geschäftsstellenleiter; Christian Zingg, Informatik- und Automation-Ingenieur; Ado Trautmann, Ingenieur. (Bild: PD)

(red) In der aktuellen Legislatur habe man viele Ziele erreicht, schreibt die Partei. Das Engagement für die Schule mit Tagesstruktur, auch im Sinne der Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, trage Früchte. Die Steuern konnten gesenkt werden. Die FDP setzte durch, dass in Zukunft die Sozialhilfekommission ausgewogener zusammengesetzt wird, so dass Steuergeld nachhaltiger geschützt wird. Ein wirtschaftsfreundliches Baureglement, das «Trösch», das Museumskonzept und das Familienbad Egelsee werden weiter erwähnt.

Einsatz für eine attraktive Stadt

Die FDP-Gemeinderäte setzten sich für eine aktive und attraktive Sport- und Kulturstadt ein und für Kreuzlingen als aktiven und attraktiven Wohn-, Wirtschafts- und Bildungsstandort. Für eine lebenswerte, wirtschaftlich offene Stadt mit kultureller Vielfalt will man auch künftig einstehen.