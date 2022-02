Kreuzlingen Eine stumme Reise um die Welt mit Clowns der Tamala Clown Akademie Am 26. Februar zeigen zwei Studenten der Clown Akademie ihr Programm im Kult-X in Kreuzlingen. Sie nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf Weltreise und zeigen verschiedene Arten von Clowns.

Die beiden Clowns entführen die Besucher in die stille Welt der Clownerie. Bild: PD

Wer sich im Zirkus immer auf die Clowns gefreut hat, sollte am kommenden Samstag, 26. Februar, um 20 Uhr die Werkstatt-Aufführung der Tamala Clown Akademie im Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X besuchen. Dort zeigen Studenten der Konstanzer Akademie unter dem Titel «In 80 Minuten um die Welt – die Clowns gehen auf grosse Reise» Ausschnitte aus ihrem Repertoire.

Angelehnt an die Stummfilmzeit und nur mit mimischer und tonaler Sprache stehen unterschiedliche Clowns auf der Bühne: vom Arlecchino über den poetischen Clown bis zum Fool. Eine bunte Mischung aus Clown-Szenen – laut oder leise, ungewöhnlich oder poetisch – wird das Publikum in die Welt der Clownerie entführen. Mit wenigen Mitteln entwickeln sich Geschichten, die zum Lachen bringen. An diesem Fasnachtssamstag bieten die beiden Clowns einen Gegenpunkt zum lauten Treiben in Stadt und Land. Die Mimik und Körpersprache der «Visual Comedy» nimmt die Zuschauer mit auf die Reise um die Welt. (red)