In Folge der anhaltenden Restriktionen der Coronapandemie ist es dem SC Kreuzlingen im ersten Finalheimspiel am Samstag um 20.30 Uhr im Hörnli gestattet, vor 600 Zuschauern zu spielen. Wer sich die Entscheidung im Kampf um die Schweizer Meisterschaft nicht entgehen lassen will, wird gebeten sich auf der Vereinshomepage des SCK anzumelden. Sollten vor Spielbeginn noch Plätze frei sein, werden diese an der Abendkasse nach dem Prinzip «First come, first serve» vergeben.