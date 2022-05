Kreuzlingen Dröhnende Auspuffe und quietschende Reifen: Stadtrat weiss um den Frust betreffend Autoposer und will etwas tun An der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend ging es nebst Massnahmen gegen Autoposer vorwiegend um die städtischen Finanzen.

In Romanshorn halten zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ein Auto an und machen den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Bild: Tobias Garcia

(12. August 2021)

Der Stadtrat weiss um das Problem. «Es zeigt sich vor allem in persönlichen Gesprächen des Stadtrats mit der Bevölkerung, die zum Thema Autoposer ihren Unmut kundtun.» Das schreibt er in seiner Beantwortung der Interpellation betreffend unnötigen und vermeidbaren Verkehrslärm, welche die SP-Fraktion im vergangenen Oktober eingereicht hatte.

Insbesondere in den Nachtstunden an der Löwenstrasse und am Boulevard sowie an der Haupt- und Romanshornerstrasse seien Fahrerinnen und Fahrer mit übersetzter Geschwindigkeit, dröhnenden Auspuffen und quietschenden Reifen negativ aufgefallen.

«Diese Ruhestörungen sind für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner ärgerlich und belastend. Das ist verständlich und nachvollziehbar.»

Bereits im Juni 2021 habe der Stadtrat den Hauptpostenchef Kreuzlingen der Kantonspolizei Thurgau in dieser Sache um Unterstützung gebeten. «In Gesprächen wurde der Stadt zugesichert, dass je nach dienstlicher Verfügbarkeit vermehrt Kontrollen an den neuralgischen Verkehrsachsen durchgeführt werden und zusätzlich durch sichtbare Präsenz für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gesorgt wird.»

In zwei Jahren gab es rund 36 Verzeigungen

In der Interpellation wollte die SP-Fraktion wissen, zu wie vielen Verzeigungen es in den vergangenen zwei Jahren in der Stadt gekommen ist. Rund drei Dutzend, lautet die Antwort. Hierbei handle es sich grösstenteils um unnötiges Hochdrehen der Motoren und um übermässigen respektive vermeidbaren Lärm mit Personenwagen. Und was will der Stadtrat tun, um die Situation zu verbessern?

«Der Stadtrat fordert die Kantonspolizei schriftlich auf, verstärkt Massnahmen gegen die Autoposer zu ergreifen.»

Er beantrage bei den Verantwortlichen, die Kontrollen an den Hotspots der Stadt verstärkt durchzuführen und eine Statistik zu erstellen. Basierend auf diesen Erhebungen könnten weitere Massnahmen abgeleitet werden.

SP schlägt aufsuchende Anti-Autoposer-Arbeit vor

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend nutzt SP-Gemeinderat Ruedi Herzog die Gelegenheit auf die Beantwortung zu reagieren. Nachdem er sich für diese bedankt hat, äussert er allerdings Kritik. Die SP-Fraktion halte die geplanten Massnahmen für «nicht genügend griffig». Als Grund dafür nennt er personelle Engpässe bei der Kantonspolizei Thurgau. Ergänzend schlägt Herzog deshalb Massnahmen zur Sensibilisierung vor, wie beispielsweise Publikationen.

Ruedi Herzog, SP-Gemeinderat. Bild: PD

«Denn die Autoposer – meist Jugendliche oder junge Erwachsene – sind sich vielleicht gar nicht bewusst, welchen Blödsinn sie da machen.»

In diesem Zusammenhang könnte er sich, analog der aufsuchenden Jugendarbeit, eine Art «aufsuchende Anti-Autoposer-Arbeit» vorstellen. Dieser Vorschlag lässt einige seiner Gemeinderatkolleginnen und -kollegen schmunzeln.