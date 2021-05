Kreuzlingen Dreissig Stände waren geplant, 59 Aussteller kamen: Der Kulinarik-Markt im Seeburgpark stösst auf riesiges Interesse «Ein Coronawinter-Projekt» nennt Erica Beer den Markt im Seeburgpark. Die Betriebsassistentin im Restaurant Schloss Seeburg war pandemiebedingt in Kurzarbeit. Sie und ihre Kollegen nutzen die Gelegenheit, Ideen zur Attraktivitätssteigerung zu entwickeln: Der erste Gourmet- und Kunsthandwerkermarkt im Seeburgpark erwuchs daraus.

Elke Arndt bietet Kunst und Bodenseeseife an. Inka Grabowsky

«Ich bin früher selbst mal mit einem Stand für Essig und Öl von Markt zu Markt gefahren.»

Und der Park sei prädestiniert für einen Kulinarik-Markt, zumal der Küchenchef gerade die Auszeichnung zum Culinarium-König 2021 bekommen habe.

Wie viel Arbeit hinter dem zweitägigen Event steckt, lässt sich kaum ermessen. Beer erstellte ein Hygienekonzept, besorgte die einheitlichen Stände bei der Stadt, machte Werbung, engagierte einen Sicherheitsdienst. «Und gestern Abend haben die Köche und die Lehrlinge mit mir alle Stände aufgebaut. Das war ein Fitnessprogramm.»

Organisatorin rennt offene Türen ein

Bei den Ausstellern rannte Beer offene Türen ein, auch wenn sie 150 Franken Standgebühr als Unkostenbeteiligung verlangen musste: «Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meine Arbeiten präsentieren zu können», sagt Elke Arndt, die eigentlich Künstlerin ist, sich aber wegen der ausstellungs-freien Zeit auf die Produktion von Bodensee-Seife spezialisiert hat. Neben ihr bietet Maddy Gaupp Keramik und selbstgezogene Tomatensetzlinge an:

«Ich habe in den sozialen Medien von der Aktion gelesen und mich beworben. Wir sind glücklich, dass es den Markt gibt.»

Dreissig Stände hatte Erica Beer ursprünglich geplant, im Endeffekt kamen 59 Aussteller: Bier, Essig, Käse, Brot, Teigwaren, Gewürze aber auch Schmuck, Taschen, Schuhlöffel und Hüte waren zu bewundern. Bei den Kunden kam die Idee offenkundig auch gut an. Trotz Temperaturen von nur zehn Grad strömten am Samstag und Sonntag unzählige Schaulustige in den Park.