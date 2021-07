Kreuzlingen Drehbarer Mikrokosmos: Die Bühne des See-Burgtheaters hat es in sich Kommende Woche bringt das See-Burgtheater am Kreuzlinger Seeufer das Stück «Die Schweizermacher» auf die Bühne. Letztere ist drehbar und stellt einen dreistöckigen Wohnblock aus den 1970er-Jahren dar.

Leopold Huber, Intendant des Kreuzlinger See-Burgtheaters, mit dem Ensemble auf der Seebühne. In diesem Jahr steht «Die Schweizermacher» auf dem Programm. Bild: Andrea Stalder

Die Schweiz als Wohnblock aus den 1970er-Jahren. Das war der erste Gedanke, den Damian Hitz hatte, als er hörte, dass das See-Burgtheater in diesem Jahr «Die Schweizermacher» auf die Bühne am Kreuzlinger Seeufer bringt. Hitz ist Bühnenbauer und hat den zwölf Tonnen schweren Holzbau konzipiert, der nun ebenda im Seeburgpark steht. Er sagt:

«Wir sind schon seit Wochen daran, das Holz grau zu streichen, damit es nach Beton aussieht.»

Und während der Pressekonferenz steht tatsächlich ein Maler auf einer Klappleiter und streicht die Decke in der Wohnung von Milena Vakulic. Auf dem Fenstersims der Balletttänzerin mit jugoslawischen Wurzeln steht ein leeres Essiggurkenglas, das ihr als Aschenbecher dient. Darauf angesprochen sagt Hitz: «Genau, das habe ich gestern angeklebt.»

Handlung von «Die Schweizermacher» Die beiden Fremdenpolizisten Max Bodmer und sein neuer Kollege Moritz Fischer überprüfen die Anwärterinnen und Anwärter auf den Schweizer Pass. Dabei observieren sie das deutsche Arztehepaar Starke, den italienischen Fliessbandarbeiter Francesco Grimolli und die in der Schweiz geborene Balletttänzerin Milena Vakulic mit jugoslawischen Wurzeln. Als Moritz sein Herz an Milena verliert, ist das Gefühlschaos perfekt. Es geht auf den erfolgreichen Spielfilm aus dem Jahr 1978 von Rolf Lyssy zurück. (red)

Er sei selber in einer Wohnung in einem Block aus den «End-60er-Jahren» aufgewachsen, erzählt der Bühnenbauer, obwohl es in der Schweiz ja viele Einfamilienhäuschen gebe. «Geschadet hat es mir nicht.» Es sei gar schön gewesen. «Es gab einen autofreien Innenhof, in dem wir Kinder aus der Siedlung spielen konnten.»

Auf dem Dach weht die Schweizer Fahne

Doch zurück zur Seebühne: Der Block erstreckt sich über drei Stockwerke – und er ist drehbar. Während der Aufführungen müssten die Schauspielerinnen und Schauspieler die Bühne drehen, sagt Regisseur Leopold Huber.

«Die müssen den Laden sozusagen am Laufen halten und schauen, dass die Schweiz nicht auseinanderfällt.»

Leopold Huber, Intendant und Regisseur See-Burgtheater. Bild: Andrea Stalder

Das bringt einige Mitglieder des Ensembles zum Lachen. Huber gefällt es, dass im Block verschiedene gesellschaftliche Schichten aufeinandertreffen. Da ist einerseits die vierköpfige Familie Grimolli, die eher beengt im Erdgeschoss wohnt. An der Wand klebt eine Tapete aus den 1970er-Jahren.

Daneben liegt die Wohnung von Milena Vakulic. Einen Stock darüber lebt das deutsche Arztehepaar Starke, deren Wohnung so gross ist wie jene Wohnungen der beiden Nachbarn zusammen. Zuoberst gibt es eine Dachterrasse, auf der – wie könnte es anders sein – eine Schweizer Fahne im Wind weht.

Leopold Huber zeigt anhand des Modells der Seebühne die drei Wohnungen. Bild: Andrea Stalder

Im Treppenhaus treibt Frau Galli ihr Unwesen

Dreht man nun die Bühne mit vereinten Kräften – Schauspieler Giuseppe Spina, der den Francesco Grimolli verkörpert, ist als Einziger in der Lage, die Bühne allein zu drehen – um 90 Grad blickt das Publikum direkt in das Treppenhaus. Hier treffen nicht nur die Nachbarn aufeinander, sondern hier treibt auch Frau Galli, gespielt von Franca Basoli, ihr Unwesen. Sie spioniert Starkes, Grimolli und Vakulic aus, um keine ihrer Verfehlungen zu verpassen. Huber sagt:

«Das muss Dürrenmatt gemeint haben, als er sagte: ‹Die Schweiz ist ein Gefängnis.›»

Für eine Szene im Stück wird das Treppenhaus im Übrigen zum Bahnhof Kreuzlingen.

Ballettsaal, Schule und Fabrik

Die nächste Ansicht, wiederum um 90 Grad gedreht, zeigt im Erdgeschoss den Ballettsaal, der gleichzeitig auch Schule und Fabrik darstellt. Darüber liegt das Büro der Fremdenpolizisten Bodmer und Fischer. Zu guter Letzt blickt man im Erdgeschoss auf den Eingang. Das Schild darüber zeigt an, um welchen es sich handelt. Darüber liegt die Praxis von Doktor Helmut Starke, gespielt von Rüdiger Hauffe.

Im Januar habe er mit der Planung der Bühne angefangen, sagt Bühnenbauer Damian Hitz. Im Mai bis Anfang Juni ist sie aufgebaut worden. «Nun fehlen noch die Möbel.» Auch sie würden an die 1970er-Jahre erinnern. Es mache Spass, das Stück in dieser Zeit spielen zu lassen, fügt der Erschaffer des drehbaren Mikrokosmos hinzu.