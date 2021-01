Kreuzlingen Die Pfarrerin nimmt sich aus dem Rennen: Vor der Urnenabstimmung über ihre weitere Zukunft in der Kirchgemeinde macht Irena Widmann selber den Schnitt Sie will nicht mehr in Kreuzlingen arbeiten. Auch wenn die Kirchbürger am Sonntag entscheiden sollten, dass ihre Stelle nicht eingespart wird, will die Pfarrerin die Gemeinde verlassen.

Die Evangelische Stadtkirche in Kreuzlingen. (Bild: Reto Martin – 21.6.2018)

«Ja natürlich, es ist eine unschöne Geschichte für mich.»

Pfarrerin Irena Widmann (Bild: Donato Caspari – 15.10.2019)

Das sagt Irena Widmann. Für die Kreuzlinger Pfarrerin ist die anstehende Volksabstimmung auch eine persönliche Angelegenheit. Am Sonntag befinden die Kirchbürger von Evangelisch Kreuzlingen an der Urne über das Budget und einen brisanten Sparantrag. Die Pfarrstellen sollen um 50 Prozent reduziert, die Stelle der Geistlichen aus Winterthur somit gestrichen werden. Der Vorschlag der Kirchenvorsteherschaft ist umstritten, sogar innerhalb der Behörde. Ein Minderheitsantrag aus selbiger verlangt nämlich, an den insgesamt 300 Pfarrstellenprozenten festzuhalten und Irena Widmann als feste Pfarrerin zu 60 Prozent zu wählen.

Der zweite Teil des Minderheitsantrages ist hinfällig

Im aktuellen Kirchenboten folgt nun aber eine Anpassung: Der zweite Teil dieses Antrags sei hinfällig, da die Betroffene gar nicht mehr zur Verfügung stehen würde.

«Wer will so gewählt werden?»

Das fragt Widmann rhetorisch auf Nachfrage nach dem Hintergrund ihrer Entscheidung. Sie wolle nicht, dass die Menschen über ihre Person abstimmen müssten, und habe sich deshalb zu diesem Rückzug entschieden. Es sei natürlich auch der Vertrauensverlust in die Gemeinde, der sie zu diesem Schritt bewogen habe. Sie habe noch kein neues Engagement. Es gehe lediglich darum, dass die Menschen sachlich über die Frage abstimmen können. «Mitleid will ich nicht.» Dass sie den Umgang mit ihr nicht goutiert, kann und will sie aber nicht verbergen und lässt durchblicken: «Wenn man Geld sparen muss, hätte man zusammensitzen und gemeinsam eine Lösung – eventuell in Absprache mit dem Pfarrkonvent – finden können.» Es sei kein gutes Zeichen für die Solidarität in der Kirchgemeinde, wenn man alles dem schnöden Mammon unterordne und es dann das einfach schwächste Mitglied treffe.

Kündigung war schon ausgesprochen und wurde zurückgenommen

Für Kirchenpräsidentin Susanne Dschulnigg steht die Notwendigkeit einer Kürzung der Pfarrstellen allerdings ausser Frage.

«Wir haben immer noch genug Pfarrer.»

Susanne Dschulnigg

Kirchenpräsidentin (Bild: Andrea Stalder – 19.4.2020)

Und da Irena Widmann nur einen befristeten Arbeitsvertrag bis Ende Juli besitze, sei auch klar, dass es sie treffe. Dschulnigg hatte Widmann gar schon per Ende Januar gekündigt gehabt, wegen eines Formfehlers wurde diese Kündigung allerdings wieder zurückgenommen. «Einige Kirchbürger waren zudem an mich gelangt, man solle der Pfarrerin doch einen schönen Abgang ermöglichen und den Vertrag einfach per Ende Juli auslaufen lassen», erklärt Dschulnigg. Diesem Anliegen habe sie nun Rechnung getragen.

Dschulnigg geht davon aus, dass der Sparantrag, der von der Mehrheit der Behörde gestützt wird, am Sonntag von der Bevölkerung bestätigt wird. «Ansonsten werden wir dann weiterschauen.» Dass man in diesem Fall dennoch auf eine Weiterbeschäftigung Widmanns zurückkommen werde, glaubt sie nicht.

Für das aus Protest über dieses Vorgehen zurückgetretene Behördenmitglied, Ron Neely, wird es vorderhand keine Ersatzwahl geben, wie Dschulnigg erklärt. Man werde voraussichtlich im Mai über eine neue Gemeindeordnung abstimmen und damit die Kirchenvorsteherschaft von neun auf sieben Mitglieder verkleinern.