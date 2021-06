Kreuzlingen Das Ende einer Ära: Der Verein Volkshochschule Kreuzlingen löst sich auf Nachdem drei Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind und nicht ersetzt werden konnten, löst sich der Verein Volkshochschule Kreuzlingen per Ende Juli auf.

Christa Blessing und Jörg Morf amteten als Präsidentin und Vizepräsident der Volkshochschule Kreuzlingen. Bild: PD

(5. September 2019)

(red) «Das vergangene Jahr, während dessen unsere Volkshochschule Kreuzlingen coronabedingt leider alle Veranstaltungen absagen musste, ist auch an unserem Vorstand nicht spurlos vorübergegangen.» Dies schreibt die Volkshochschule (VHS) Kreuzlingen in einer Medienmitteilung.

Bereits Anfang März dieses Jahres habe sich eine Auflösung des Vereins «Volkshochschule Kreuzlingen» abgezeichnet. Aus verschiedenen Gründen hatte es im Vorstand drei Rücktritte gegeben. Weiter heisst es:

«Wir bemühten uns, Ersatz für die Zurücktretenden zu finden, leider vergebens.»

Weder die direkte Anfrage bei einzelnen Personen, noch der Aufruf an das Stammpublikum via E-Mail-Rundschreiben, habe den gewünschten Erfolg gebracht. Eine Ergänzung und Vervollständigung des Vorstands gemäss der Vereinsstatuten habe sich deshalb als unmöglich erwiesen. «Damit bleibt uns nichts anderes übrig, als die VHS Kreuzlingen per Ende Juli 2021 zumindest vorläufig aufzugeben.» Vielleicht erwecke sie ein initiativer Geist in der Zukunft wieder zu neuem Leben.

Dank an die Stadt und die Schulgemeinden

Es bleibe dem Vorstand nur noch, all jenen, die die VHS Kreuzlingen in den langen Jahren unterstützt haben, seinen allerherzlichsten Dank auszusprechen. Der Stadt und den Schulgemeinden Kreuzlingen danke er für die jahrzehntelange, grosszügige Unterstützung.

«Ohne diese hätten wir unsere Veranstaltungen nicht zu äusserst günstigen Preisen einem breiten Publikum anbieten und immer ausgezeichnete Referentinnen und Referenten finden können.»

Weiter bedanke er sich bei den Referentinnen und Referenten, die ihm teilweise treu über viele Jahre hinweg immer wieder zur Verfügung standen, für die anregenden und ausgezeichneten Vorträge. Und «last but not least» bedanke er sich ganz herzlich beim Publikum für die jahrelange Unterstützung und Teilnahme an seinen Veranstaltungen.

«Es hat dem Vorstand stets grosse Freude gemacht, ein interessantes und vielfältiges Programm bieten zu können.»