Kreuzlingen «Das Apollo ist eine Ikone, die in einen Dornröschenschlaf gefallen war»: Ehemaliges Kino wird zum Veranstaltungszentrum Das denkmalgeschützte Kino in Kreuzlingen soll nach einem Umbau Experten für nachhaltige Entwicklung einen Arbeitsplatz bieten. Möglich machen das zwei Frauen: die neue Besitzerin Barbara Haller aus Berlingen und Felicitas Högger vom forumZukunft in Güttingen.

Felicitas Högger und Barbara Haller wollen dem ehemaligen Kino Apollo wieder Leben einhauchen. Bild: Ralph Ribi

Seit Dezember gehen Handwerker im 90 Jahre alten Gebäude ein und aus. Die neue Eigentümerin, die Berlinger Unternehmerin Barbara Haller, will das Apollo unter dem Motto «Denk-mal anders» zu einem Büro- und Veranstaltungszentrum umbauen.

Zunächst wird die Wohnung, in der die Tochter des Kinobesitzers bis zu ihrem Tod 2020 gewohnt hatte, auf Vordermann gebracht. Ihr Klavier steht immer noch in einem der hohen Räume.

In der Wohnung steht noch immer das Klavier der verstorbenen Tochter des Kinobesitzers, die hier bis 2020 gewohnt hat. Bild: Ralph Ribi

Neues Parkett liegt schon, an den Wänden fehlt noch etwas Farbe. Haller sagt:

«Wir wollen das Gebäude sanft sanieren und seine Seele erhalten.»

Die fünf Räume im ersten Stock des Kopfbaus wird sie ab Juli als Büros vermieten, und zwar an Kreative oder Start-ups, die sich in einer Bürogemeinschaft jeweils für eine zukunftsfähige Region einsetzen. Die ersten Interessenten hätten sich schon gemeldet, sagt Barbara Haller.

Beratungsstelle für nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft

Bereits gesetzt als Nutzerin ist Felicitas Högger, die mit ihrem forumZukunft hier zusätzlich zum Zukunftbureau in Güttingen eine Beratungsstelle für nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft anbieten wird. Högger sagt:

«Wir wollen auch Kongresse und Seminare organisieren, dafür sind die Lage direkt am Bahnhof und der grosse ehemalige Kinosaal ideal.»

Die beiden Frauen haben sich selbst vor kurzem bei einem Workshop kennen gelernt und gemeinsame Interessen festgestellt.

Auf dem Dach zeugt noch ein Gerüst davon, dass der Altbau mehr als eine Pinselrenovation nötig hatte. Es hatte in den grossen Saal hineingeregnet. Gegenüber der Bühne, dort, wo bis 1976 die Logen für betuchtere Kinobesucher waren, befinden sich noch immer Duschen.

Auch Duschen gibt es im ehemaligen Kino. Bild: Ralph Ribi

Der Saal wurde unter anderem als Aikido-Center genutzt, bevor er einige Jahre leer stand. Die Leinwand und die alten Vorhänge sind immer noch da.

Die Leinwand und die alten Vorhänge sind immer noch vorhanden. Bild: Ralph Ribi

Gemeinsam mit den Deckenleuchten in Saal und Foyer versetzen sie jeden Betrachter mühelos fünf Jahrzehnte zurück. Im Eingangsbereich stehen noch die Preise an der Kassennische: 3.50 Franken kostete das letzte Billett. Bevor der Saal eventtauglich wird oder ein Café Flaneure anlockt, ist noch einiges zu tun. Was genau, wird erst in den nächsten Wochen in Absprache mit dem Denkmalschutz und der Stadt klar werden.

Es war Liebe auf den zweiten Blick

Ein schöner Zufall sei es gewesen, der sie zur Kinobesitzerin gemacht habe, erzählt Barbara Haller. Sie habe ein Mailing von einer Immobilienfirma bekommen und es zunächst gelöscht. «Aber ein paar Tage später bin ich mit einer Freundin dann doch hier vorbeigekommen. Es war Liebe auf den zweiten Blick.» Die Atmosphäre im Denkmal findet sie immer noch einzigartig.

«Das Apollo ist eine Ikone, die in einen Dornröschenschlaf gefallen war.»

Das solle sich ändern. Hier solle man wieder etwas erleben und sich austauschen können. Eine harte Bedarfsanalyse hat sie aber auch gemacht: Einen Saal in dieser Grösse und an dieser Lage mit nutzbarem Garten gäbe es sonst kaum in Kreuzlingen und Konstanz, sagt die Unternehmerin. «Wir bieten zukünftigen Mietern etwas Einzigartiges.» Hochzeiten, Fotoshootings, Partys: All das könnte neben den forumZukunft-Konferenzen im Apollo stattfinden.

Nur, dass das Haus wieder zum Kino wird, kann Barbara Haller ausschliessen, obwohl sie Filmfan ist. Wegen der beiden alten Projektoren, die noch im Vorführraum stehen, ist sie in Kontakt mit dem Filmforum Konstanz und Kreuzlingen.

«Wenn sie niemand brauchen kann, werden wir vielleicht einen als Kunstobjekt behalten und ausstellen.»