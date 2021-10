Kreuzlingen Corona ist plötzlich vergessen: Ein Besuch am traditionellen Jahrmarkt Am Jahrmarkt haben sich wieder zahlreiche Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger getummelt. Wir haben uns unters Volk gemischt.

16 Bilder 16 Bilder Am Kreuzlinger Jahrmarkt. Bild: Andri Vöhringer

Auf der Löwenstrasse ist vom Kreuzlinger Jahrmarkt noch nichts zu spüren. Einziger Hinweis: Auf beiden Strassenseiten geht je eine Gruppe Kinder beschwingt Richtung Löwenkreisel. Und dann, kurz vor dem Kreisel, liegt plötzlich der unverkennbare Geruch von Marroni in der Luft. Es scheint, als wäre der Duft auch den Kindern in die Nase gestiegen. Sie beschleunigen ihren Schritt und treffen vor dem Ceha auf weitere Gruppen, die den Boulevard hinaufgekommen sind. Nun gibt es kein Halten mehr. Sie rufen durcheinander und beeilen sich, in die Platanenallee des Dreispitzparks zu kommen.

Die Marroni verströmen ihren charakteristischen Duft. Bild: Andri Vöhringer

Eine Frau, die es derweil gemütlich nimmt, stutzt und sagt zu ihrer Freundin:

«Aber hier hat es ja gar keine Marktstände.»

Keine ist etwas untertrieben, aber viele sind es tatsächlich nicht. Auch in diesem Jahr gibt es wegen Corona lediglich eine Light-Version des Jahrmarkts. Nur rund zwanzig Stände bieten ihre Waren an, wovon der Grossteil essbar ist.

Rund 20 Marktstände gibt es in der Platanenallee des Dreispitzparks. Bild: Andri Vöhringer

Im Kinderwagen oder am Rollator

Auf dem Bärenplatz angekommen, ist Corona plötzlich vergessen. Hier tummeln sich die Menschen wie eh und je am Jahrmarkt. Eine Gruppe Mädchen rennt strahlend auf das Fahrgeschäft mit dem klingenden Namen «Star Dancer» zu, Mütter und Väter schieben die Kleinsten in Kinderwagen vor sich her. Nicht einmal die Ältesten lassen sich die Tradition entgehen, an Rollatoren oder von ihren Liebsten gestützt, gehen auch sie mit grossen Augen und einem Lächeln auf den Lippen über den Platz.

Das Fahrgeschäft mit dem klingenden Namen «Star Dancer». Bild: Andri Vöhringer

Die unterschiedlichen musikalischen Untermalungen der Chilbi-Bahnen vereinen sich zu einer Kakofonie. Einen Vater, der vor einem Fahrgeschäft auf sein Kind wartet, lässt das – in irgendeinem der vielen Takte – mit dem Kopf nicken. Eine Mutter, nur wenige Meter weiter, hält sich hingegen die Ohren zu. Und die Kinder? Die scheren sich nicht darum, lärmen mit und geniessen einfach den Tag.