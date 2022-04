Kreuzlingen Blüten, Farben und Düfte kehren zurück auf den Kreuzlinger Boulevard – wenn das Wetter mitspielt Nach drei Ausfällen soll der Gartentag den Boulevard am 30. April zum Wiedererblühen bringen.

Martina Eggenberger, Christian Erni, Christine Gräser, Ekkehard Fuchs und Thomas Leuch (vorne) sowie Shpreda Mehmedi, Claudio Albano und Markus Greiner bilden das OK Gartentag. Bild: Judith Schuck

Gut 40 Stände aus Garten- und Gastrobranche sowie für Deko und Gartengerät sind am Gartentag 2022 geplant. 2019 fiel er wegen schlechten Wetters ins Wasser, die vergangenen zwei Jahre pandemiebedingt aus. Ursprünglich lancierte die Stadt die Events auf dem Boulevard, um das Zentrum zu beleben und die ansässigen Gewerbler zu unterstützen. Nach den harten Coronajahren war es für das Organisationsteam aber gar nicht so einfach, die Detaillisten für diesen an sich beliebten und etablierten Gartentag zu gewinnen. Die Geschäfte hatten es durch die Pandemie ohnehin schon schwer gehabt und gerade für die Gartengeschäfte sind die Samstage wichtige Verkaufstage.

Doch Christian Erni aus dem OK präsentiert unter dem Motto «Blüten, Farben und Düfte» ein vielseitiges Angebot der Akteure: «Die Gartenbauer von Blütenstil stellen verschiedene Gartenbeete vor, Gartenbau Fahrion zeigt unter dem Thema Selbstversorgungsgarten, wie man zum Beispiel mit Hochbeeten gärtnern kann.» Die Baumschule Wüthrich beschäftige sich mit Sträuchern und Bäumen, während das Geschäft Blumenraum mit Pflanzgefässen arbeitet. Es waren zwar in der Vergangenheit schon um die 50 Stände, aber dass der Gartentag bei den Ausstellenden wieder an Beliebtheit gewinnt, davon ist Erni überzeugt.

Spitzenköche verraten ihre Grillgeheimnisse

Zwischen dem Einkaufszentrum Ceha und der Blue American Bar sollen die Besucherinnen und Besucher mit viel Abwechslung über den Boulevard schlendern können. Dafür sorgt auch das kulinarische Angebot. Markus Greiner, der Gastrobeauftragte im Team, stellt als besonderes Angebot aus dieser Sparte die Kochshow vor. Patrick Eich von Bodensee-TV wird zwischen 11 und 17 Uhr die Show moderieren, an der fünf Köche im zentral gelegenen Eventzelt vorführen, was mit Grills und Outdoor-Kochgeräten alles gezaubert werden kann. Daran sind Schloss Seeburg, Steakhouse Löwen, Silo 5 Bottighofen und die 5Sinne-Catering Herrenhof beteiligt.

An der Ecke Schützenstrasse wird es wieder eine Pflanztauschbörse geben.

«Wir wollen damit den Austausch von Setzlingen in Kreuzlingen in Gang bringen.»

Das sagt Thomas Leuch, der die Börse betreut. Jeder kann mitbringen, wovon er zu viel hat und etwas anderes dafür mitnehmen, «ob Pflanzen, Sträucher oder Setzlinge, alles ist erlaubt.»

Tanzen, im Sand buddeln oder Nistkästen bauen

Dass der Boulevard von Freitagabend bis Sonntagmittag gesperrt ist, wollen Shpresa Mehmdi und Claudio Albano vom New Fax und Blue Bar nutzen. Unabhängig von den beiden Bars laden die Beiden zum Day & Night Dance unter freiem Himmel ein. «Geplant ist, das die DJs auf einem Traktor auflegen und die Gäste in einer grünen Oase tanzen oder in Liegestühlen entspannen können», erklärt Mehmedi das Konzept.

Für Kinder wird ein grosser Sandkasten zum Buddeln und spielen aufgestellt. Im Begegnungszentrum Trösch bieten Kleinkindetreuerinnen Blumentöpfebemalen und -bepflanzen an. Beim Vogelschutzverein Kreuzlingen können zudem Nistkästen gebaut werden und bei Pro Forst gibt es einen Kletterstamm.

Um 10 Uhr ist die offizielle Eröffnung im Event-Zelt der TKB. Ob der Gartentag wirklich durchgeführt werden kann, hängt allerdings vom Wetter ab. Sollte die sich anbahnende Schlechtwetterfront «brutale Kälte, Wind und Regen» bringen, so Erni, würde das Event abgesagt.