Kreuzlingen «Auf dem Weg zum besten Ich»: Kreuzlinger Kantischüler feiern ihre Matura Die Kantonsschule Kreuzlingen verabschiedet am Freitagabend 67 erfolgreiche Maturandinnen und Maturanden.

Der Abschlussjahrgang der Kanti Kreuzlingen. Bild: PD/Corina Tobler

«Wir haben Sie auf das Studium vorbereitet», sagte Rektor Marcello Indino in seiner Begrüssung bei der Matura-Feier im Dreispitz, «aber nicht auf das Leben.» An der Schule habe es eine unbegrenzte Menge an Bestnoten gegeben, im Leben aber seien die Ressourcen begrenzt. Indino appellierte an seine Schülerinnen und Schüler dazu beizutragen, durch Bildung den zu verteilenden Kuchen zu vergrössern. «Die Fähigkeit zu vergessen ist eine Stärke des Menschen», so der Rektor. «Wagen Sie es, das Richtige zu vergessen: die eingefahrenen Denkmuster, die Stereotypen und die Gefühlsgrenzen! So kann Neues entstehen.»

Marcello Indino

Rektor Kantonsschule Kreuzlingen Bild: PD/Corina Tobler

67 seiner Schützlinge hatten sich den Matura-Prüfungen gestellt, 67 haben sie bestanden – 35 Frauen, 31 Männer und eine nicht binäre Person. 16 von ihnen waren so gut, dass sie sich bei der Schweizer Studienstiftung anmelden dürfen, die sie weiter fördern wird. Jael Nyffenegger schaffte den höchsten Durchschnitt mit 5,77.

Unter den Besten sind auch die Autorinnen und Autoren jener Maturaarbeiten, die am Abend prämiert wurden. Nachdem sie bereits – neben ihrem Jahrgangs-Kollegen Nico Jenni für seine Arbeit «Eine Heimat» – einen ersten Preis des Think Tanks Thurgau bekommen hat, durfte Amrei Schmücker nun auch den Preis der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft entgegennehmen. Sie hatte sich mit Unterwasserlärm im Bodensee auseinandergesetzt und erforscht, wie stark er ist und welche Auswirkungen die menschengemachten Geräusche auf die Tierwelt des Bodensees haben. Für die Preise der Stiftung Jugendförderung Thurgau schlug die Jury Annika Rausch, Paul Rhiner und Alexander Sheridan vor. Annika Rausch (Endnote 5,73) schrieb zu Einflüssen von Schmerz und Medikamenten auf den menschlichen Organismus. Paul Rhiner (5,73) beschäftigte sich mit der Möglichkeit, Pflanzen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz voneinander zu unterscheiden. Alexander Sheridan (5,54) untersuchte die Chancen und Gefahren, welche die «Neue Seidenstrasse» für Europa birgt. Sina Trüssel (5,73) hatte für ihre Arbeit zum Thurgauer Apfel den 4. Preis des Think Tanks Thurgau bekommen.

Elena Leone, die mit ihrem Team als Redaktorin der Schülerzeitung ausgezeichnet wurde, teilte mit Freunden und Familien im Dreispitz-Saal ihre Gedanken zur Kantizeit: «Uns stehen nun alle Türen offen, aber wir haben auch neue Pflichten, müssen neue Dinge lernen und auch an uns selbst arbeiten. Machen wir uns auf den Weg, unser bestes Ich zu werden.»