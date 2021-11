Kreuzlingen Angehende Pädagogen präsentieren ihre Maturaarbeiten: Von Quantenphysik bis Drechseln An der PMS präsentieren am Freitag und Samstag 121 Schülerinnen und Schüler ihre Maturaarbeiten. Nebst Wissenschaftlichen Arbeiten machten viele auch Selbstversuche.

Alischa Walser untersuchte die Feldhasenpopulation im Thurgau. Bild: Claudia Peyer

Die Pädagogische Maturitätsschule bereitet Menschen auf dem Weg zur Matura gezielt auf den Lehrerberuf vor. Insofern war zu erwarten, dass sich einige Maturaarbeiten mit dem Thema Schule befassen. Eliane Brunner etwa untersuchte die Wirkung von Hausaufgaben und kam zu dem Schluss: «Wenn ich Sekundarlehrerin bin, werde ich möglichst wenig aufgeben.» Sonderschüler, Unterrichten im Rollstuhl, Schulhausarchitektur, kindliche Perspektiven auf die Welt oder der Spracherwerb wurden ebenfalls analysiert.

Und wie lernt man eigentlich ein Handwerk wie das Drechseln? Aline Michel stellte diese Frage, brachte sich einige Techniken bei und bilanzierte: «Ich habe wenigstens ein Hobby für mich entdeckt.» Da aber der Abschluss der PMS die Tür zu allen Hochschulen öffnet, präsentierten sich auch Interessierte von vielen anderen Fachrichtungen. Jan Kaiser beschrieb die Probleme der Quantenphysik, Alischa Walser die Feldhasenpopulation im Thurgau, und Nea Hutter nähte aus alten Hemden neue Kleider, um zu beweisen, dass Upcycling funktioniert.

Yogaübungen für die Kletterkünste

Die Präsentationen der Kunst- und Sportklasse hatte bereits Ende des Sommers stattgefunden. Kunst und Sport erfreuten sich jedoch auch in den herkömmlichen Klassen grosser Beliebtheit. So versuchte Annalina Bissig ihre Leistungen im Klettern durch Yogaübungen zu steigern und dokumentierte das. «Mit 52 Prozent besserer Dehnbarkeit habe ich mein Ziel übertroffen.»

Annalina Bissig zeigt Yogaübungen vor, mit denen sie ihre Beweglichkeit gesteigert hat. Bild: Claudia Peyer

Andere befassten sich mit Gymnastik, Segeln, Fussball, Tanz, Dauerlauf, Doping oder Mentaltraining. Die musisch Begabten malten, fotografierten oder komponierten: Zirkusmusik, Kinderlieder oder ein Musical waren dabei. Auffällig sind viele Selbstversuche, die sich mit Einschränkungen auseinandersetzen: Wie lebt es sich ohne Gesellschaft, ohne Abfall zu produzieren, ohne Schlaf, ohne tierische Nahrung oder ohne Stimme? Wie malt man ohne Hände? Maren Dietsche lernte, mit den Füssen zu zeichnen.

Präsentationen sind ansehnlicher geworden

Etwa zehn Prozent der Arbeiten kamen in diesem Jahr aus dem medizinischen Bereich. «Das ist mehr als in früheren Jahren», sagt Prorektor Bernhard Weber. «Dafür ist offenbar das Interesse am Thema Stress zurückgegangen.» Früher gab es bis zu acht Arbeiten dazu, dieses Mal eine. Die Jung-Forscher beschäftigten sich stattdessen mit dissoziativer Identitätsstörung, Endometriose, posttraumatischer Belastungsstörung, Kopfschmerzen, Demenz, Chemikalienunverträglichkeit, Zöliakie, Essstörungen, dem Blutzuckerspiegel, Hypnosetherapie oder Kurzsichtigkeit.

Jan Kaiser präsentierte Experimente, die Quantenphysik anschaulich machen. Bild: Inka Grabowsky

Prinzipiell habe die Qualität der Arbeiten im Schnitt zugenommen, meint Bernhard Weber. «Früher war das Spektrum in Bezug auf die inhaltliche und formale Qualität breiter. Die Schüler und Schülerinnen gehen heute sehr gekonnt mit digitalen Medien um.» Auch bei der digitalen Recherche seien sie besser geworden, was sich auf die Korrektheit der Quellenangaben auswirke. Weber führt das auf Kurse zurück, die die PMS zusammen mit dem Medienzentrum des Campus Kreuzlingen anbietet.