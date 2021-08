Kreuzlingen An die Schläuche, fertig, los – Jugendfeuerwehren messen sich Am Samstag, 21. August, von 9 bis 16 Uhr findet in Kreuzlingen ein öffentlicher, internationaler Wettkampf zwischen Jugendfeuerwehren statt. Auf dem Boulevard und beim Dreispitz Sport- und Kulturzentrum kämpfen die Jugendlichen um Punkte.

Jugendliche bestreiten Aufgaben an den Posten. Bild: PD

«An erster Stelle des Wettkampfs stehen Spiel, Freude und Kameradschaft», betont Manfred Dörsing, Leiter Jugendfeuerwehr Kreuzlingen und OK-Präsident des internationalen Jugendfeuerwehr-Wettkampfs. Mit dabei sind Jugendfeuerwehren aus dem Kanton Thurgau sowie aus dem deutschen Gailingen und dem österreichischen Bregenz. Für den Anlass haben sich rund 200 Jugendliche angemeldet, die sich in 16 Gruppen messen. An acht verschiedenen Posten stellen sie ihr Fachwissen auf spielerische Weise unter Beweis. Die Jugendlichen wissen allerdings nicht, was sie alles erwartet – was die Situation wie bei einem echten Einsatz wirken lässt.

Die Bevölkerung darf anfeuern

Die Posten befinden sich auf dem Boulevard sowie beim Dreispitz Sport- und Kulturzentrum. Der Boulevard bleibt für den Verkehr von 6 Uhr bis 20 Uhr vollständig gesperrt. Der Wettkampf findet zum zweiten Mal in Kreuzlingen statt und wurde bereits neun Mal durchgeführt, wobei die Austragungsorte jeweils alternieren.

Die Wanderpreise des Wettkampfs. Bild: PD

«Wir freuen uns auf diesen Anlass und laden die Bevölkerung herzlich ein, die Jugendlichen anzufeuern», sagt Manfred Dörsing. Eine Festwirtschaft befindet sich beim Dreispitz Sport- und Kulturzentrum. Die Gäste sind gebeten, die Covid-Regeln und Empfehlungen des BAG einzuhalten. Da die Posten allerdings im Freien aufgestellt sind, verteilen sich auch die Besucher, sagt Manfred Dörsing: «Wir wollen Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, was die Jugendlichen alles leisten und auf welchem Wissenstand sie sind.»