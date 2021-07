Kreuzlingen An die Farbstifte, fertig, los: Die Stadt lanciert einen interaktiven Kinderkunstweg Im neuen interaktiven Kinderkunstweg können Mädchen und Buben sieben Kunstwerke in Kreuzlingen entdecken. Konzipiert hat ihn Nadja Miani, Mitglied der städtischen Kunstkommission. Bei jeder Station warten unterschiedliche Aufgaben. Wer sie löst, kann an einem Wettbewerb teilnehmen.

Nadja Miani von der Kreuzlinger Kulturkommission und Claudia Thom vom Departement Gesellschaft und Kultur zeigen, wie der neue Kinderkunstweg funktioniert. Bild: Kevin Roth

Was hört man, wenn man mit geschlossenen Augen vor einem Brunnen steht? Richtig, ein Plätschern. Oder genauer: Wasser, das von oben auf eine Oberfläche plätschert. Steht man nun aber vor dem Signer-Brunnen in Kreuzlingen und öffnet die Augen steht die Welt plötzlich Kopf. Denn in diesem Fall spritzt das Wasser von unten an eine Platte. Nadja Miani steht vor dem Brunnen, vornübergebeugt schaut sie zwischen ihren Beinen hindurch. Nun steht er nicht mehr Kopf. Miani lächelt, als sie sich wieder aufrichtet.

Die Lehrerin ist Mitglied der städtischen Kunstkommission und verantwortlich für die zwölf interaktiven Kunstwege für Erwachsene, die im vergangenen Jahr lanciert worden sind. Nun ist ein dreizehnter hinzugekommen – einer für Kinder. Miani sagt, es habe zwei Rückmeldungen gegeben.

«Einerseits wünschten sich viele ein Angebot für Kinder und andererseits noch interaktiver gestaltete Wege.»

Nadja Miani, Mitglied der Kreuzlinger Kunstkommission. Bild: PD

So bekam die zweifache Mutter vom Departement für Gesellschaft und Kultur im Januar den Auftrag, einen interaktiven Kinderkunstweg zu konzipieren. Insgesamt hat sie sich sieben Kunstwerke ausgesucht. Darunter unter anderem der Jüngling von Henri König im Dreispitzpark sowie der Findling schwebend von Eva Piana und Kerstin Kubalek beim Schrofenhof.

«Wichtig war mir bei der Auswahl, dass es sich um Standorte handelt, wo es beispielsweise wenig Verkehr gibt, damit man die Kinder möglichst einfach spielen und machen lassen kann.» In welcher Reihenfolge sie besucht würden, spiele keine Rolle.

Malen, basteln, Geschichten erfinden

Um den Kinderkunstweg absolvieren zu können, sind zwei Dinge nötig: Einerseits die Kunstwege-Malbox und andererseits die App Actionbound. Erstere enthält sämtliche Utensilien, die zur Lösung der gestellten Aufgaben bei jedem Kunstwerk benötigt wird. Sie kann am Infoschalter im Stadthaus an der Hauptstrasse 62 gratis ausgeliehen werden.

Die App Actionbound, die gratis heruntergeladen werden kann, enthält die Anweisungen. Beim Findling schwebend sollen die Kinder beispielsweise mit geschlossenen Augen über das Tuch, das auf dem Stein liegt, fahren. Weiter drei Fragen gestellt. Wem gehöre wohl dieses Tuch? Wer habe es wohl liegen gelassen? Und weshalb schwebe wohl dieser Stein? Die daraus resultierende Aufgabe für die Kinder:

«Erfinde eine Geschichte, die diese Fragen beantwortet und nehme diese als Audiodatei auf.»

Die Datei kann anschliessend via der App hochgeladen werden. Bei anderen Stationen werde gemalt und gebastelt. Auch diese Ergebnisse können später als Foto hochgeladen werden. Mianis Töchter Moira (9) und Gianna (7) sind gerade dabei, den Jüngling von Henri König anzuziehen, indem sie ihm auf einer Vorlage aus der Malbox Kleider aufmalen.

Moira und Gianna Miani ziehen den Jüngling von Henri König an, indem sie ihm auf einer Vorlage Kleider aufmalen. Bild: Kevin Roth

Die beiden hätten immer wieder ihre Ideen getestet, sagt Nadja Miani und lacht kurz auf. Und sind sie gut angekommen? «Ja, aber man muss dazu sagen, dass die beiden auch gerne basteln und malen.»

Beschäftigung für die Sommerferien

Der Kinderkunstweg richtet sich in erster Linie an Mädchen und Buben im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, sagt Claudia Thom vom Departement für Gesellschaft und Kultur. Vorerst kann er bis nach den Sommerferien absolviert werden. Die Stadt wolle den Kindern und Familien gerade in der schulfreien Zeit damit auch eine Beschäftigung bieten. Thom fügt hinzu:

«Danach werden wir entscheiden, ob wir ihn langfristig anbieten wollen.»

Das sei abhängig von den Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher. Diese könnten am Ende in der App einen kurzen Fragebogen ausfüllen. Zudem gebe es auch einen Wettbewerb: Wer seine gelösten Aufgaben einreicht, hat die Chance ein 40-teiliges Farbstiftset von Caran d' Ache zu gewinnen.