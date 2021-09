2001 kreierte Alfred Wiederkehr aus Thun die erste «touristische Schnitzeljagd», um seinen Bruder zu unterhalten. Diese Art der Stadterkundung traf auf so starken Anklang, dass sich Foxtrail zur Marke entwickelte. Gerade Firmen buchen das Event gerne für ihre Mitarbeiter. Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, die auch in anderen europäischen Ländern immer mehr Trails errichten. Jochen Maier, der inzwischen etwa 30 Foxtrails konzipiert hat, startete in Kreuzlingen mit seiner Arbeit am 10. März 2020. Sein erster grenzüberschreitender Trail brachte durch die Corona-Grenzschliessung ungeahnte Schwierigkeiten mit sich. Dennoch konnte der «Conexus» am 3. September 2021 ohne Verzögerung eröffnet werden.