Kreuzlingen «Als Mehrwert und zum Lebenswert der Stadt»: FDP spricht sich klar für das Kulturzentrum Kult-X aus In Sachen Stadthaus und Festwiese bleibt die FDP Kreuzlingen optimistisch bei der Haltung des Stadtrates und unterstützt diesen dabei, das Alternativprojekt gemäss der Initiative fortzuführen. Zudem spricht sich die Partei ausdrücklich für das Kulturzentrum Kult-X aus.

Kreuzlingens Stadtpräsident Thomas Niederberger und Gemeinderat Alexander Salzmann diskutieren mit den FDP-Mitgliedern. Bild: PD

(red) Es bleibt das Thema Nummer eins für die FDP Kreuzlingen und die Stadt: Stadthaus und Festwiese haben eine junge, aber bewegte Geschichte. «Die FDP unterstützt den Stadtrat ausdrücklich dabei, die Entscheidung vom Mai 2021 fortzuführen, wonach die bestehenden städtischen Liegenschaften der Verwaltung saniert und – nach Bedarf – erweitert werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Partei.

Diese Arbeiten, die auch der Organisation von Arbeitsplätzen und Abläufen innerhalb der Stadt dienten, folgten den Forderungen der im März dieses Jahres angenommenen Initiative zur Freihaltung der Festwiese. Das Fortführen des Projektes sei unabhängig vom damals vorselektierten Bauprojekt «Schlussstein».

Parkhaus soll in Angriff genommen werden

Bezüglich des neuen Parkhauses fordere die FDP Kreuzlingen den Stadtrat klar auf, das Projekt in Angriff zu nehmen.

«Der Bedarf an Parkflächen ist von allen Seiten immens.»

Um diesen zu bündeln und nachhaltig eine Verbindung zum ÖV zu schaffen, unterstütze die FDP Kreuzlingen diese Idee. «Das Projekt soll im Baurecht vergeben und anhand eines wirtschaftlich relevanten Vertrags zwischen Baurechtsnehmer und Stadt Kreuzlingen initialisiert werden.»

Kreuzlinger FDP sagt Ja zum Kult-X

Weiter wolle sich die FDP Kreuzlingen – treu dem Gemeinsinn aus dem Parteislogan – stärker für die Kultur einsetzen:

«Die Ortspartei macht sich für die Vielseitigkeit von Kunst für alle stark und sagt Ja zum Kulturzentrum im Schiesser.»

Gerade die gesunde Wirtschaft einer Stadt brauche Kulturförderung als Standortentwicklung. Die Rechnung, wie viel Kunst in jeglicher Form «bringt», dürfe nicht nur an der Buchhaltung festgemacht werden. «Die Kreuzlinger FDP unterstützt es ausdrücklich, Kulturangebote in einer eigenen Lokalität zu schaffen – als Mehrwert und zum Lebenswert von Kreuzlingen.»