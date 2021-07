Acht Jugendliche feiern am Berufsbildungszentrum für Bau und Mode ihren Abschluss

Am Berufsbildungszentrum für Bau und Mode konnten kürzlich acht Jugendliche ihren erfolgreichen Lehrabschluss feiern. Den Motivationspreis für ausserordentliche Leistungen in Schule und Lehrbetrieb durfte dieses Jahr Nico Meier in Empfang nehmen.