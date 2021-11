Kreuzlingen 82 Maturandinnen und Maturanden zeigen ihre Arbeiten - viele sind von aktuellen Ereignissen inspiriert Am Samstag haben die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Kreuzlingen ihre Maturaarbeiten präsentiert. Von selbstgebauten Robotern, bis zu Coco Chanels Tweedjacke war alles dabei.

Martin Binotto mit seinem selbstgebauten Roboter. Bild: Inka Grabowsky

Für 82 Maturandinnen und Maturanden galt es am Samstag ernst. Nach rund einem halben Jahr der Vorbereitung zeigten sie den Lehrpersonen, aber auch ihren Familien und Kollegen, was sie intensiv erforscht haben. Rektor Marcello Indino sieht die Arbeiten als Mittel, um eine allgemeine Forderung des Reglements zur gymnasialen Maturität zu erfüllen. Dort würden unter anderem «lebenslanges Lernen, geistige Offenheit oder selbständiges Urteilen» gefordert. Doch wie soll man dies in vier Jahren erreichen?

«Der fächergebundene Stundenplan reicht dafür nicht, denn viele der Bildungsziele sind interdisziplinär.» Die Maturaarbeit jedoch, so argumentiert er, sei ideal, um eine Fragestellung selbstorganisiert zu vertiefen. So seien die Schülerinnen und Schüler den Zielen mit grossen Schritten näher gekommen.

Mariagata Torre mit ihrem selbst geschneiderten Tweedkostüm à la Coco Chanel Bild: Inka Grabowsky

Sie haben analysiert, komponiert, gezeichnet, experimentiert oder sogar geschneidert, wie im Fall von Mariagata Torre, die Coco Chanels legendäre Tweedjacke nachempfand und eine Nähanleitung dafür schrieb. «Coco Chanel hat etwas Revolutionäres geschaffen, indem sie sich an der Männermode orientierte und den Frauen ein bequemes Kleidungsstück mit hohem Wiedererkennungswert gab.»

Ein Roboter, der das Unkraut erkennt

Bei der Themenauswahl waren die Naturwissenschaften stark vertreten, nicht verwunderlich, denn die Schule hat eine eigene MINT-Klasse. So hat beispielsweise Takao Wüthrich Dan herausgefunden, dass Fichtenholz eine noch stärkere antibakterielle Wirkung hat als Kupfer, und Martin Binotto konstruierte und programmierte einen Roboter, der auf einem Weizenfeld Unkraut erkennen kann. «Noch ist er zu klein, um perfekte Ergebnisse zu erzielen, aber zukünftig könnte man so Pestizide einsparen», sagt er.

Aktuelle Probleme haben offenkundig viele Maturanden beschäftigt. Nachhaltigkeit wurde etwa in Bezug auf Finanzanlagen, Entwicklungshilfe oder Mode untersucht. Und allein fünf Arbeiten befassten sich mit der Coronapandemie. Unter anderem untersuchte Severine Stärkle den Umgang der Schweizer Medien mit Corona. Sie verglich dafür Artikel aus NZZ und Blick, um festzustellen, wie sehr die Zeitungen dramatisieren oder verharmlosen. «Es ist verheerend, wenn Zeitungen auf Wissenschaftsjournalisten verzichten», konstatiert sie. «Das führt zu Qualitätseinbussen, weil die Fachleute einen zu grossen Wissensvorsprung haben.»

Wie wichtig Medien für die Demokratie sind, arbeitete Hannah Legler am Negativ-Beispiel von Ungarn heraus. Der osteuropäische Staat habe idealtypisch die Medien unter Kontrolle gebracht und die einzelnen Journalisten systematisch zur Selbstzensur gezwungen. «Das Land entspricht damit nicht mehr den Kriterien für eine vollständige Demokratie», urteilt sie.