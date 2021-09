Kreuzlingen 72-jähriger Velofahrer bei Zusammenprall mit Lastwagen gestorben – Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen Am Mittwochnachmittag wurde in Kreuzlingen ein Velofahrer beim Zusammenstoss mit einem Sattelzug tödlich verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Am Mittwoch wurde in Kreuzlingen ein Velofahrer beim Zusammenprall mit einem Lastwagen tödlich verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ist ein 59-jähriger Chauffeur mit seinem Sattelmotorfahrzeug auf der Hafenstrasse in Richtung Hauptbahnhof gefahren. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, kam es bei der Ausfahrt aus dem «Hafenbahnhofkreisel» zu einem Zusammenstoss mit einem Velofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Bei der Ausfahrt aus dem «Hafenbahnhofkreisel» ist es zum Unfall gekommen. Bild: BRK News

Obwohl die Polizei und der Rettungsdienst schnell vor Ort waren, verstarb der 72-jährige Schweizer auf der Unfallstelle. Der Chauffeur wurde nicht verletzt.

Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen

Bild: BRK News

Wie die Polizei weiter schreibt, sicherte der kriminaltechnische Dienst die Spuren vor Ort. Der Unfallhergang werde nun abgeklärt. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden. Die Feuerwehr Kreuzlingen erstellte eine Umleitung.

Bild: BRK News

Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Kantonspolizei Thurgau nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter der Telefonnummer 058-345-20-00 zu melden. (kapo/alr)