König Strasse schlägt Bauer Baum: Begrünung hat es schwer im Weinfelder Stadtparlament

Neues Tanklöschfahrzeug

Das aktuelle Tanklöschfahrzeug «Wega 02» der Feuerwehr Weinfelden ist über 28 Jahre alt. Für fast 630'000 Franken soll nun ein neues gekauft werden. Die Hälfte der Kosten übernimmt die Gebäudeversicherung, und so musste das Parlament gestern Abend noch über einen Kredit von 314'000 Franken als Anteil der Stadt Weinfelden am neuen Fahrzeug befinden. Das Eintreten auf das Geschäft ist unbestritten. Ebenso wird auch die Notwendigkeit eines neuen Fahrzeuges von keiner Fraktion angezweifelt. Marcel Preiss (GLP) zeigt sich in seinem Votum jedoch enttäuscht darüber, dass im Thurgau jede Gemeinde für sich neue Fahrzeuge für die Feuerwehr evaluiert – und damit entsprechend viel Geld ausgibt. «Jeder macht hier sein Ding, so laufen derzeit im Thurgau gleichzeitig vier Evaluationen», sagt Preiss. Im Kanton Zürich würden die Feuerwehrfahrzeuge nicht von jeder einzelnen Gemeinde bestellt, sondern in Einheitlicher Form von der Gebäudeversicherung, da die ja auch die Hälfte bezahlt. «Das Geld könnte man also sparen und lieber in den Sold der Feuerwehrleute investieren», sagt Preiss. Der zuständige Stadtrat Hans Eschenmoser gib Preiss recht, dass die Einzelevaluation teuer ist. «Grundsätzlich könnte man wirklich ein Normfahrzeug nehmen, da geb ich dir recht», sagt der Stadtrat. «Im Thurgau war eine gemeinsame Beschaffung auch mal Thema, sie ist aber durchgefallen. Es herrscht hier immer noch Individualismus.» Mit 27 Stimmen ohne Gegenstimme bewilligen die anwesenden Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier nach diesen kurzen Wortmeldungen den Kredit für ein neues Tanklöschfahrzeug.