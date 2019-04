Kredit für das kleine Kloster Kreuzlingens

Die Kirchgemeindeversammlung bewilligte Ende 2015 einen Projektierungskredit für die seit Jahren diskutierte Sanierung. Danach verstrich einige Zeit aufgrund der unklaren rechtlichen Verhältnisse zwischen der Kirchgemeinde und dem Redemptoristenorden. Nachdem diese vor zwei Jahren abschliessend geklärt werden konnten, kann jetzt der Umbau in Angriff genommen werden, wie die Kirchgemeinde in ihrer Mitteilung schreibt. Das vorliegende Projekt ging aus einem Wettbewerb hervor, welchen der Kreuzlinger Architekt Markus Amstutz gewann. Am 5. Mai entscheiden nun die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen an der Urne über einen Rahmenkredit von 2,1 Millionen Franken. Finanziert wird das Projekt durch die Auflösung des «Peter Vetterli Fonds» und des «Pfrundfonds». 244000 Franken entstammen dem Eigenkapital. Frühstmöglicher Baubeginn wäre bereits im kommenden Herbst.