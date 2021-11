Kradolf Wenn sich Biene Maja im Innenhof versteckt Lange ist es her, als sich die turnenden Vereine Schönenberg-Kradolf letztmals auf der Showbühne präsentiert haben. Viele haben diese Turnunterhaltungen in den vergangenen zwölf Jahren vermisst. Doch jetzt sind sie zurück – mit Vollgas, viel Rauch und turnerischen Leckerbissen.

Die Kinderturner spielen als Biene Maja verkleidet Verstecken. Bild: Christoph Heer

OK-Präsident Andi Zehnder traf den Nagel auf den Kopf. «Es erwartet sie ein kunterbuntes Programm der Turnerinnen und Turner von jung bis junggeblieben.» Was er im Vorfeld versprochen hat, trifft an diesem Wochenende zu und das an allen drei Aufführungen. Nach zwölf Jahren Unterbruch präsentieren sich die turnenden Vereine Schönenberg-Kradolf wieder einmal auf der Bühne der Mehrzweckhalle in Kradolf. Das Publikum kommt in grosser Anzahl, die Turnerriegen sind bereit, die Bar geheizt und die Tombolapreise abholbereit.

Mit dem Bobby-Car durch die Waschstrasse, das macht den MuKi-Turnern Spass. Bild: Christoph Heer

Unter dem Motto «Innenhofgeschichten» zeigen die MuKi-Turner, wie man sein Auto – in besagtem Fall der Bobbycar – richtig reinigt, die Kinderturner spielen als Biene Maja Verstecken, die kleine Jugendriege löst das Baustellenchaos und die mittlere Jugi löscht ein Feuer. Wunderbare, kurzweilige Darbietungen, die verdientermassen grosszügig beklatscht werden.

Die kleine Jugendriege hat das Baustellenchaos im Griff. Bild: Christoph Heer

Wöschwyber müssen nochmals ran

Da wäre aber auch noch die Frauenriege mit ihrem Auftritt als Wöschwyber. Diese tänzerisch hochstehende Show gefällt dem Publikum derart gut, dass eine Zugabe verlangt wird, und diesem Wunsch wird natürlich Einhalt geboten. Das gefällt nur einem kleinen Mädchen in der vordersten Reihe nicht unbedingt, denn sie wartet sehnsüchtig auf die nächste Riege. «Ich will die nögschte gseh», bemerkte sie, hatte dann doch noch einmal Freude, als die Frauenriege ein zweites Mal ihr Tanzspektakel zum Lied «Dini Seel ä chli la bambälä la» präsentierte.

Gehörte zu einem der zahlreichen Höhepunkte: die Frauenriege als Wöschwyber. Bild: Christoph Heer

Alles in allem eine tolle Unterhaltung, die das Prädikat sehr gut verdient. Denn auch die Männerriege, die aktiven Frauen, die grosse Jugi und alle anderen, da gehören auch die unterhaltsamen und witzigen Sketches dazu, zeigen sich von ihrer besten Seite. So bleibt zu hoffen, dass es nun nicht wieder zwölf Jahre lang dauert, bis die nächste Turnunterhaltung stattfindet.