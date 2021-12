KRADOLF Volksschulgemeinde Region Sulgen investiert in die Infrastruktur Der Pavillon auf dem Areal der Primarschule Kradolf wird für rund 600’000 Franken saniert. Die Volksschulgemeinde Region Sulgen macht damit einen weiteren Schritt vorwärts zur Entlastung des knapper werdenden Schulraums.

Der ehemalige Kindergartenpavillon in Kradolf wird saniert und steht ab Sommer 2022 für die familienergänzende Betreuung von Kindern zur Verfügung. Bild: Georg Stelzner (Kradolf, 15. November 2021)

Die steigenden Schülerzahlen seien auch in der Volksschulgemeinde Region Sulgen eine grosse Herausforderung, sagte Schulpräsident Christoph Stäheli. Zum einen müsse der entsprechende Schulraum zur Verfügung gestellt werden, zum anderen schlage sich dieser Fakt auch im Budget nieder. Stäheli sprach am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle Kradolf zu 38 Stimmberechtigten und einigen Gästen. Die Stimmbeteiligung lag bei 0,88 Prozent.

Bei einer Gesamtsumme von rund 15 Millionen Franken ist für das Jahr 2022 ein Aufwandüberschuss von 321’900 Franken veranschlagt. Gemäss Finanzplan sollen bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 93 Prozent auch die kommenden Jahre defizitär abschliessen.

Mit dieser Strategie will die Schulbehörde das hohe Eigenkapital sukzessive auf die empfohlenen 30 Prozent des Aufwandes abbauen. Eine Votantin regte an, den Steuerfuss auf 2023 zu senken und mit den Investitionen zurückhaltender zu sein. Auf die grossmehrheitliche Annahme von Budget und Steuerfuss hatte dieses Votum keinen Einfluss.

Oberstufenzentrum Befang bekommt eine neue Heizung

Schulbehördenmitglied Yanick Volpez stellte die beiden Kreditanträge vor, über die der Souverän zu entscheiden hatte. Diskussionslos und einstimmig fiel das Ja zur Erneuerung der Heizung im Oberstufenzentrum Befang in Sulgen aus. Alle sahen die Notwendigkeit, die Öl-/Gasheizung aus dem Jahr 1991 zu ersetzen, zumal diese recht störungsanfällig ist. Im Kostenrahmen von 395’000 Franken wird ein Luftwärmepumpe/Gas-Heizsystem angeschafft.

Mit Gesamtkosten von 595’000 Franken ist die Sanierung des Pavillons auf dem Areal der Primarschule Kradolf höher budgetiert als ursprünglich angenommen. Mit den steigenden Schülerzahlen sei auch der Druck gestiegen, zusätzliche Räume zu schaffen, die multifunktional genutzt werden können, führte Yanick Volpez aus. Ein Neubau sei aufgrund der heute geltenden Baugesetze an diesem Standort, so nahe am Bach, nicht mehr möglich.

Bei der Sanierung erhält der Pavillon eine Wärmedämmung, neue Fenster, Türen und sanitäre Anlagen. Zudem wird die ganze Inneneinrichtung erneuert, ebenso werden relevante Bauteile auf den heutigen Stand der Technik und Vorschriften gebracht. Mit den gemachten Investitionen soll der Pavillon von der Schule wieder 40 Jahre genutzt werden können. Bei einer Enthaltung wurde dem Projekt zugestimmt.

Kandidatensuche hat begonnen

Bei den Mitteilungen wies Christoph Stäheli, der per Ende Schuljahr als Schulpräsident zurücktritt, auf die kommenden Ersatzwahlen hin. Interessierte Personen können sich bei Emil Huber, dem Präsidenten der Interpartei, unter dem E-Mail em.huber@bluewin.ch melden.

Stichtag für die Aufnahme auf die offizielle Kandidatenliste ist der 31. Januar 2022. Der erste Wahlgang findet am 27. März 2022 statt.