KRADOLF-SCHÖNENBERG Statt des budgetierten Verlusts weist die Jahresrechnung der politischen Gemeinde einen satten Gewinn aus Der Gemeinderat möchte den Ertragsüberschuss von rund 700'000 Franken zur Hauptsache als Vorfinanzierung für Strassensanierungen und die Erstellung eines Radwegs verwenden.

Heinz Keller, Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg, freut sich über den positiven Rechnungsabschluss. Bild: PD

Es ist alles andere als eine Punktlandung und dennoch muss sich der Gemeinderat nicht grämen. Die Vorgaben des Budgets wurden wohl verfehlt, aber in positivem Sinn. Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von 325'000 Franken resultiert in der Rechnung 2020 nämlich ein Ertragsüberschuss in Höhe von 697’902 Franken. Anders formuliert: Die Besserstellung beläuft sich somit auf rund eine Million Franken.

Das wirft die Frage auf, ob der Voranschlag am Ende gar bewusst «rot eingefärbt» wurde, um einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren zu können. Gemeindepräsident Heinz Keller winkt ab und betont:

«Der Gemeinderat budgetiert zwar eher konservativ, er tut dies aber immer von einer realistischen Warte aus.»

Man orientiere sich beim Bruttoinlandprodukt und beim Wachstum an den offiziellen Zahlen des Bundes und des Kantons, erklärt Keller.

Aufwand für die Sozialhilfe ist gesunken

Es sei die Summe verschiedener Faktoren gewesen, die zum wider Erwarten guten Abschluss geführt habe, sagt der Gemeindepräsident. Keller verweist darauf, dass der Steuerertrag bei den natürlichen Personen und bei den Grundstückgewinnsteuern deutlich über dem Budget liege.

Positiv auf die Jahresrechnung ausgewirkt habe sich nebst anderen Faktoren vor allem der wesentlich geringere Netto-Sozialhilfeaufwand. Laut Keller wurden im Vorjahr pro Einwohner nur noch 126 Franken aufgewendet und somit um 30 Franken weniger als 2017.

Weniger Geld aus dem Finanzausgleich

Deutlich weniger Geld als budgetiert musste für die Verwaltung, die Soziale Sicherheit, die Strassen und den gemeinsam mit der Nachbargemeinde Sulgen betriebenen Werkhof ausgegeben werden. Das Gegenteil war in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Öffentlicher Verkehr der Fall, wo ein Mehraufwand resultierte.

Abstriche musste die politische Gemeinde beim kantonalen Finanzausgleich in Kauf nehmen, reduzierte sich dieser Beitrag doch um 50'000 Franken auf 290'000 Franken. Dies entspricht 4,55 Steuerprozenten oder 80 Franken pro Einwohner.

Verschuldung nimmt kontinuierlich ab

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 718'183 Franken abgeschrieben; ohne Werkbetriebe waren es 375’495 Franken. Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf total 886'694 Franken. Sie sind damit deutlich tiefer als im Investitionsbudget vorgesehen, in welchem mit rund 1,38 Millionen Franken gerechnet wurde. Im steuerfinanzierten Bereich betrugen die Nettoinvestitionen rund 327’000 Franken.

Erfreut stellt der Gemeinderat Kradolf-Schönenberg fest, dass die Verschuldung abermals zurückgegangen ist, nämlich von 1026 Franken auf 899 Franken pro Einwohner, was gemäss Finanzkennzahlen als «geringe Verschuldung» taxiert wird. Das kurz-, mittel- und langfristige Fremdkapital hat binnen Jahresfrist um 300’000 Franken abgenommen und beläuft sich aktuell noch auf 4,2 Millionen Franken.