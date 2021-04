Kradolf «Rosengarten» spezialisiert sich auf Alterspsychiatrie Am 24. März verliess der letzte Gast das Tertianum Rosengarten in Kradolf. Doch die Schliessung ist nur vorübergehend. Bereits im November 2021 wird der «Rosengarten» als ein auf Alterspsychiatrie in der Langzeitpflege spezialisiertes Haus wiedereröffnet.

Der wunderschöne Garten des Tertianum Rosengarten wird auch nach der Neuausrichtung des Tertianum Rosengarten ein ebenso fester wie auch geschätzter Bestandteil des Hauses bleiben. Bild: Christof Lampart

Vor zwei Jahren trat Daniel Kübler seine Stelle als Geschäftsführer des Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Zedernpark in Weinfelden an. Wenig später übernahm er auch die Leitung des kleinen, aber feinen Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Rosengarten in Kradolf. Basierend auf der Bestrebung der Tertianum-Gruppe Marktentwicklungen zu beobachten und nach Bedarf neue Angebote zu entwickeln und bereitzustellen, unterzog er auch das Angebot und die Perspektive des Tertianum Rosengarten einer Prüfung. In Kooperation mit den Psychiatrischen Diensten Thurgau wurde so in der Folge ein Konzept für ein alterspsychiatrisches Angebot in der Langzeitpflege im Tertianum Rosengarten entwickelt, da sich ein stetig wachsender Bedarf für solch spezifische Leistungen abzeichnet. Das Amt für Gesundheit des Kantons Thurgau, bei welchem das Konzept eingereicht wurde, hat dieses in der Zwischenzeit bewilligt.

Was umfasst die Alterspsychiatrie? Alterspsychiatrie bezeichnet die Wissenschaft von der Krankheitslehre, Diagnostik, Therapie und Prävention psychischer Erkrankungen des hohen und höheren Alters. Zu den Krankheitsbildern gehören: Akute Verwirrtheit, Chronische Verwirrtheit, Persönlichkeitsstörungen, Neurotische Störungen, Abhängigkeitserkrankungen, Diogenes-Syndrom (Verwahrlosung) und Neurologische Erkrankungen. (art)

«Ein schöner Vertrauensbeweis»

Die Neuausrichtung des Tertianum Rosengarten befindet sich also auf einem guten Weg. Allerdings wurde es bei dieser «Reise an neue Ufer» auch notwendig, den «Rosengarten» zu schliessen, sind doch für die künftige Spezialisierung strukturelle und organisatorische Anpassungen nötig. Dies hatte für die Gäste zur Folge, dass sie eingeladen wurden, auf Ende März ins Tertianum Zedernpark umzuziehen. «Bis auf einen Gast nahmen alle das Angebot an; ein Gast zog in ein Wohn- und Pflegezentrum, das deutlich näher bei seinen Kindern ist. Dass fast alle mitkamen, ist ein schöner Vertrauensbeweis», freut sich Kübler.

Auch ein Grossteil des Personals konnte für die Weiterarbeit im «Zedernpark» gewonnen werden, «sodass die Bezugspersonen für unsere Gäste erhalten geblieben sind, worüber wir sehr froh sind», ergänzt der Geschäftsführer.

Schnell ans neue Zuhause gewöhnt

Die Gäste reagierten anfangs unterschiedlich auf die Bekanntgabe des baldigen Umzuges. Von spürbarer Unsicherheit bis hin zu: «Ja, endlich geht mal was!», waren alle Reaktionen vertreten. Die betroffenen Gäste fanden sich jedoch schnell in Weinfelden zurecht. Was sicher auch daran liegt, dass im «Zedernpark» die Zahl der angebotenen Aktivitäten deutlich grösser ist als im beschaulichen «Rosengarten». Die Küche ist dieselbe wie bis anhin, wurde doch der Rosengarten schon von der «Zedernpark»-Küche mit den Mahlzeiten beliefert. Nichtsdestotrotz bedauert Kübler, dass sich manche Gäste ob der Schnelligkeit, mit der der Umzug angekündigt und vollzogen wurde, ein wenig überrumpelt fühlten, doch «gab es aus unserer Sicht keine andere Möglichkeit, um die Umstellung auf die Spezialisierung so rasch als möglich zu realisieren», betont Kübler.

Am 1. November ist Wiedereröffnung

Geht alles wie geplant seinen Gang, so wird das Tertianum Rosengarten am 1. November 2021 den Betrieb wieder aufnehmen. Vorgesehen sind 22 Plätze, wovon maximal zwei mit Personen unter 65 Jahren belegt sein dürfen. Entsprechendes auf Alterspsychiatrie geschultes Personal wird aktuell gesucht. Die neue Ausrichtung bringt es jedoch mit sich, dass von den bisherigen «Rosengarten»-Gästen im Herbst niemand mehr zurückzügeln wird. «Die zukünftige Klientel im Tertianum Rosengarten ist eine ganz andere als die bisherige. Kamen bis jetzt Leute, die hier in Ruhe ihren Lebensabend geniessen wollten, so werden in Zukunft Gäste mit komplexeren psychischen Krankheitsbildern und Verhaltensweisen hier ihre Heimat finden. Beide Gruppen in einem Haus – das würde nicht funktionieren», so Kübler.