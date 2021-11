Kradolf Konzert des Musikvereins Kradolf-Schönenberg Der Musikverein Kradolf-Schönenberg lädt am Sonntag, 7. November, um 17.15 Uhr ein zum Konzert in der Kirche Kradolf.

Der Musikverein beim Konzert 2017 in der Kirche Kradolf. Bild: PD

Der Musikverein Kradolf-Schönenberg lädt am Sonntag, 7. November, um 17.15 Uhr ein zum Konzert in der Kirche Kradolf. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich, nach einer langen Pause wieder aufspielen zu können für die Bevölkerung von Kradolf-Schönenberg und alle Musikfreunde. Auf dem Programm stehen die drei Tondichtungen «The Wildernes», «Of Castles and Legends» und «The Saint and the City», der Paso Doble Gallito, der rassige Bessarabyanke und das traditionelle Blasmusikstück Salemonia. Dirigentin Ruth Suppiger leitet das Orchester.

Den Auftakt zum Konzertabend macht die Jugendmusik AachThurLand unter der Leitung von Sarah Bächi. Im Anschluss an das Konzert findet ein Apéro statt. Für das Konzert in der Kirche gilt eine Zertifikatspflicht. Um 16.30 Uhr ist Türöffnung, nach 17.15 Uhr ist aufgrund der Zertifikatskontrolle kein Einlass mehr möglich. (red)