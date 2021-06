KRADOLF Trotz kritischer Stimmen: Ja zum Ausbauprojekt für das Schulhaus Auholz Die Volksschulgemeinde Region Sulgen kann das Primarschulhaus Auholz in Sulgen für 1,75 Millionen Franken ausbauen. Nicht alle Teilnehmer der Gemeindeversammlung stimmten dem Projekt zu. Die Gegenstimmen kamen vor allem von Stimmberechtigten aus dem Sulger Oberdorf.

Präsident Christoph Stäheli führt in der Kradolfer Mehrzweckhalle durch die Gemeindeversammlung der Volksschulgemeinde Region Sulgen. Bild: Hannelore Bruderer (Kradolf, 10. Juni 2021)

Wie beim Schulhaus Auholz durch eine Erweiterung mehr Schulraum geschaffen werden kann, stand nicht im Fokus der Diskussion an der Versammlung der VSG Region Sulgen. Angezweifelt wurde, ob es der richtige Standort und Zeitpunkt sei, um dort zu investierten.

Die Versammlung wurde am 10. Juni in der Mehrzweckhalle von Kradolf durchgeführt. 75 Stimmberechtigte waren anwesend (Stimmbeteiligung: 1,74 Prozent). Das Projekt, das vom Behördenmitglied Kurt Bühler vorgestellt wurde, sieht einen Anbau an der südlichen Seite des Gebäudes zur Unterbringung des Kindergartens sowie einen Ausbau der Terrassen im Obergeschoss zu zwei Schulzimmern mit Gruppenräumen vor.

Uneinigkeit über künftige Wohnquartiere

Ein Votant brach für die Schülerinnen und Schüler eine Lanze. Er hielt in seiner Wortmeldung fest:

«Die Kinder sollen ihre Schule auf einem möglichst kurzen und sicheren Weg erreichen.»

«Derzeit ist es aber so, dass mehr als die Hälfte der Fünft- und Sechstklässler, die das Schulhaus im Auholz besuchen, aus dem Oberdorf stammen. Um ins Auholz zu gelangen, passieren sie täglich das nahe gelegenen Schulhaus Oberdorf», sagte er.

Und es sei nicht ausgewiesen, dass die Wohnbauentwicklung künftig stärker im Unterdorf stattfinden würde, wie das die Behörde signalisiere. Der Votant stellte den Antrag, nur den Anbau für den Kindergarten zu realisieren, denn der mache Sinn und den Ausbau der Schulzimmer zurückzustellen und bei zusätzlichem Schulraumbedarf einen Ausbau am Standort Oberdorf zu prüfen.

Nach Möglichkeit das nächstgelegene Schulhaus

Es folgten weitere Voten der Stimmberechtigten, einige gingen in die gleiche Richtung, andere unterstützten das Projekt der Behörde.

Schulpräsident Christoph Stäheli wies darauf hin, dass die Kosten bei einer Entflechtung von An- und Ausbau beim Projekt Auholz erst neu ermittelt werden müssten.

Über den neuen Kreditantrag könnte erst zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt werden. Soweit es möglich sei, werde immer darauf Rücksicht genommen, dass ein Kind das nächstgelegene Schulhaus besuchen könne.

Schulhaus Nord unter Denkmalschutz

«Verschiebungen wird es aber immer geben, da nicht voraussehbar ist, in welchem Gemeindeteil sich Familien mit schulpflichtigen Kindern ansiedeln werden. Ein Ausbau im Oberdorf ist von unserer Vorgängerbehörde in den letzten Jahren bereits geprüft worden. Eine Erweiterung des Schulhauses Süd ist möglich, käme aber wesentlich teurer zu stehen als das vorliegende Projekt», erklärte Stäheli. Der Schulpräsident machte auf einen weiteren wesentlichen Punkt aufmerksam:

«Das Schulhaus Nord steht unter Denkmalschutz und darf nicht verändert werden.»

Bei den anschliessenden Abstimmungen wurde der Antrag des Votanten mit 11 zu 53 Stimmen abgelehnt und das Kreditbegehren der Behörde mit deutlichem Mehr angenommen. Der Baubeginn ist im Sommer 2022 geplant, der Bezug im Herbst 2023.

Vor der Abstimmung über das Gebührenreglement meldete sich eine Stimmbürgerin zu Wort. Sie stellte den Antrag, die kostenlose Nutzung der Schulliegenschaften auch auf Organisationen auszuweiten, die im Bereich der Kinderförderung tätig sind und von ausserhalb der Schulgemeinde kommen. Der Antrag verfehlte das nötige Mehr. Der Schulpräsident versprach jedoch, man werde in solchen Fällen Augenmass walten lassen und gute Lösungen anstreben. Das Reglement wurde schliesslich mit drei Gegenstimmen genehmigt.

Im der Kradolfer Mehrzweckhalle mit Maske und Abstand: Abstimmung in Zeiten von Corona. Bild: Hannelore Bruderer (Kradolf, 10. Juni 2021)

Fast eine Million Franken Gewinn

Keine Wortmeldungen und keine Gegenstimmen gab es bei der Rechnung 2020 und beim Antrag zur Gewinnverteilung. Bei einem Aufwand von 13'757'431 Franken und einem Ertrag von 14'736'045 Franken schliesst die Rechnung mit einem Gewinn von 978'614 Franken ab, rund 1,1 Millionen Franken besser als veranschlagt.

Davon fliessen 466'000 Franken in die Vorfinanzierung des Kindergartens Kradolf, 500'000 in den Bauerneuerungsfonds und der Rest ins Eigenkapital. Mit dem Dank des Präsidenten und einem lang anhaltenden Applaus wurden die beiden scheidenden Behördenmitglieder Emil Harder und Kurt Bühler verabschiedet.