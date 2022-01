Kradolf Aufgefrischte Kindheitserinnerungen: Das Duo Kunigund präsentiert Lieder des Liedermachers Dieter Wiesmann Am Freitag gastierte das Duo Kunigund, dem die Musiker Christine Forster und Daniel Steger angehören, im Kirchenzentrum Steinacker in Kradolf und präsentierte Lieder von Dieter Wiesmann.

Das musikalische Duo Kunigund, Christine Forster und Daniel Steger, mit der gleichnamigen Schreibmaschine. Bild: Monika Wick

Kunigund ist eine alte, schwarze Schreibmaschine. In einem Lied des Schaffhauser Liedermachers Dieter Wiesmann wird ihr attestiert, dass sie «trotz ihrem Alter gäng zwäg und geischtig frisch» ist. Am Freitagabend stand Kunigund in Kradolf auf der Bühne im Kirchenzentrum Steinacker und bildete den Mittelpunkt des Konzerts von Christine Forster und Daniel Steger. Der Schreibmaschine zu Ehren nennen sich die beiden Musiker, die auf Einladung des Kulturvereins Steinacker im Kirchenzentrum gastieren, auch Duo Kunigund.

«Ich bin mit den Kinderliedern von Dieter Wiesmann gross geworden.»

So erklärt Christine Forster ihre Leidenschaft zu den Chansons des 2015 verstorbenen Liedermachers. Den Auftakt zum Konzert bildet mit «Blos e chlini Stadt» dem wohl bekanntesten Werk Wiesmanns, das bis heute täglich kurz vor Mitternacht auf Radio Munot gespielt wird. Schnell wird klar, dass das Duo Kunigund Dieter Wiesmanns Lieder nicht in der Originalversion wiedergibt, sondern sie aufgefrischt und neu arrangiert vorträgt.

Christine Forster und Daniel Steger als Duo Kunigund beim Auftritt. Bild: Monika Wick

Die Lieder eigenen sich auch für Erwachsene

Nebst weiteren bekannten Liedern wie «De Tuusigfüessler Balthasar», interpretiert das Duo auch unbekanntere Werke. «Es ist eine bunte Mischung aus seinen Kinderliedern. Sie eignen sich aber auch gut für Erwachsene, weil man auch viel zwischen den Zeilen lesen kann», sagt Forster. Dem Publikum gefällt das Gehörte. Es schunkelt, singt mit und schwelgt in eigenen Kindheitserinnerungen. Hans Vogel sagt:

«Was die beiden aus den Liedern von Dieter Wiesmann machen, gefällt mir sehr gut.»

Abschliessend fordert das Publikum eine Zugabe, die es mit dem Lied «Résumée» auch erhält. «Das ist eine Weltpremiere», erklärt Christine Forster.